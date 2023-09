Japonia przegrywa z demografią na kolei. Nie pomagają nawet nowe technologie

Technologie nie zawsze rozwiązują problemy społeczne, demograficzne czy te na rynku pracy. Japończycy borykający się z kryzysem na kolei.

Zmiany demograficzne i gospodarcze odbijają się na japońskiej kolei. Pojawiają się problemy, których jeszcze kilka lat temu nie można było przewidzieć.

Niektórym trudnościom można zaradzić dzięki technice, ale są takie, gdzie automaty i algorytmy nie pomogą. Dotyczy to zwłaszcza zjawiska znanego także z polskiego podwórka – likwidacji dworców w małych miejscowościach i zastępowania ich zwykłymi przystankami.

Problem nieobsadzonych dworców jest nie tyle związany ze zmianami demograficznymi czy technologią, co modelem biznesowym przyjętym przez linie kolejowe.

Japońskie społeczeństwo wyraźnie starzeje się, czego konsekwencje widać dość mocno na rynku pracy. Problem ten jest odczuwalny szczególnie dotkliwie na kolei. Jednocześnie japońskie spółki kolejowe w ostatnich latach zaczęły zmieniać swój model działania i coraz bardziej koncentrują się na zyskach. Te zaś często najłatwiej zwiększyć, zmniejszając liczbę pracowników, a w tym pomóc może rosnąca automatyzacja.

Technologie pomogą w walce z niedoborem pracowników na kolei

Z pociągami sprawa jest stosunkowo łatwa. Już od 2020 r. autonomiczne lokomotywy i wagony obsługują niektóre linie w Tokio i Osace. Trwają także prace nad automatycznymi składami szybkich pociągów Shinkansen.

Na przeszkodzie w szybszym upowszechnianiu się środków transportu bez maszynistów stoi kilka czynników. Technologia jest jeszcze niedojrzała; dopracowania wymagają jeszcze standardy obsługi i bezpieczeństwa, w szczególności dotyczące ewakuacji pasażerów w razie wypadków i katastrof naturalnych. Konieczne jest także przystosowanie peronów do obsługi autonomicznych składów.

Japońskie linie kolejowe z dużą uwagą przyglądają się sztucznej inteligencji (AI). Nie, przynajmniej na razie nie ma ona zastępować kolejarzy, jest natomiast z powodzeniem stosowana do układania rozkładów jazdy i grafików zmian. To rodzaj pracy, w którym AI sprawdza się lepiej niż ludzie, a według doniesień działa szybko, sprawnie i efektywnie.

Stacja z obsługą czy automatyczny przystanek? Pytań i problemów jest więcej

Infrastruktura kolejowa, zwłaszcza ta obsługująca pasażerów, to wbrew pozorom bardziej skomplikowana sprawa. Obsługa dworców została uznana w zarządach spółek kolejowych za najłatwiejszą do zastąpienia albo zgoła najmniej potrzebną. Równie mało środków przeznacza się na modernizację obiektów kolejowych.

Spośród prawie 4,4 tys. stacji obsługiwanych przez sześć największych linii kolejowych, blisko 60 proc. nie jest już obsadzone pracownikami. W 2019 r. była to niecała połowa. Jest to najbardziej odczuwalne w małych miejscowościach i na prowincji.

Na Hokkaido, najdalej na północ wysuniętej z japońskich wysp, 71 proc. dworców przekształcono w przystanki, na Sikoku aż 81 proc. Trend nie omija wielkich metropolii takich jak Tokio (10 proc.) i Osaka (16 proc.), jest tam jednak mniej odczuwalny.

Część problemów wynikłych z braku obsługi łatwo rozwiązać. Dotyczy to przede wszystkim sprzedaży biletów. Gorzej, gdy automaty ulegną awarii albo nie przedłużą biletów okresowych. Warto pamiętać, że mimo popularnego obrazu Japonii jako kraju bardzo zaawansowanego technicznie, proces informatyzacji przebiega tam bardzo powoli, a szerokopasmowe łącze internetowe nie wszędzie jest dostępne. Japoński rząd stara się zmienić ten stan rzeczy już od kilku lat.

Opisane wyzwania łączą się z innym problemem wskazanym agencji informacyjnej Kyodo przez lokalnego urzędnika z Oity na wyspie Kiusiu. Chodzi o brak elektronicznych tablic informacyjnych. Kiedy w sierpniu w południowo-zachodnią Japonię uderzył tajfun Khanun, pasażerowie na pozbawionych obsługi stacjach zostali praktycznie odcięci od informacji o spowodowanych przez żywioł zmianach i opóźnieniach w ruchu pociągów.

Kolejny powód do niezadowolenia japońskich pasażerów to nieprzystosowanie przystanków do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Krótko mówiąc - brakuje podjazdów i wind. Od 2020 r. rośnie liczba pozwów ze strony osób na wózkach inwalidzkich skierowanych do zarządców dworców i przystanków.

Przemieszczający się na wózku podróżny musi zgłosić z wyprzedzeniem zamiar skorzystania z pociągu. Nie zawsze chodzi tutaj o przygotowanie miejsca w samym pociągu, lecz przysłanie przez linię kolejową na stację pracowników, mających pomóc we wsiadaniu i wysiadaniu z wagonu, a także w dostaniu się na peron. Rozwiązanie jest uciążliwe dla obu stron, a niepełnosprawni zarzucają przewoźnikom ograniczanie ich swobody w przemieszczaniu się.

Źle jest również również z przystosowaniem stacji do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. W grudniu ubiegłego roku Japonię obiegła informacja o niewidomej kobiecie, która z braku odpowiednich oznaczeń na dworcu Tsukumi w pobliżu Oity wpadła pod pociąg.

Japonia stara się rozwiązać problemy transportu publicznego. Politycy i naukowcy z nowymi pomysłami

Po tym wypadku stan japońskich stacji kolejowych stał się głośną sprawą i przyciągnął uwagę mediów i polityków. Parlament wezwał do przygotowania odpowiednich wytycznych dla linii kolejowych, a Izba radców, czyli izba wyższa parlamentu, przygotowała zestawienie modelowych dworców.

Uchwalona w maju parlamentarna rezolucja wzywa do stałej obecności na dworcach pracowników mających pomagać potrzebującym dodatkowego wsparcia pasażerom i przystosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jak to często bywa z wyzwaniami w przestrzeni publicznej, rozwiązaniem może okazać się synergia dostawców usług. Kilka linii kolejowych podpisało umowy o współpracy z pocztą. W jej ramach placówki pocztowe otwierają się na dworcach, gdzie oprócz normalnej działalności, prowadzą sprzedaż biletów i obsługę pasażerów. Rozwiązanie takie cieszy się rosnącym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród lokalnych przewoźników.

Jak jednak w rozmowie z Kyodo zwrócił uwagę prof. Ryoji Otsuka z Uniwersytetu Edogawa, problem nieobsadzonych dworców jest nie tyle związany ze zmianami demograficznymi czy technologią, co modelem biznesowym przyjętym przez linie kolejowe.

Wygoda i funkcjonalność usług transportu publicznego zostały zepchnięte na dalszy plan przez koncentrację na zyskach. Otsuka proponuje, by na dworce wpuścić nieobecne tam dyskonty, a także biura informacji turystycznej. Kolejną metodą obniżenia kosztów przez ich podział jest wspólna obsługa stacji przesiadkowych, z których korzysta kilku przewoźników.

Jak pokazuje przypadek japońskiej kolei, czasem trzeba poszukać nieszablonowych rozwiązań biznesowych.

