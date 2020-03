Japonia rozszerza ustawę antypiracką na mangę, czasopisma i teksty naukowe

Rząd Japonii zatwierdził we wtorek nowelizację prawa przeciwdziałającemu piractwu internetowemu. Ochronę rozszerzono na mangę, czasopisma i teksty naukowe. Przepisy mają wejść w życie w 2021 roku.

Nieuprawnione pobranie materiałów objętych prawem autorskim grozi w tym kraju karą do 2 lat pozbawienia wolności lub grzywną w wysokości do 19,4 tys. USD.

Obecnie ochronie prawnej przed nielegalnym ściąganiem podlegają jednak jedynie materiały wideo oraz muzyka. Po wprowadzeniu nowych zapisów identyczne zarzuty będą mogły być stawiane przeciw piratom japońskich komiksów manga, czasopism i tekstów naukowych. Rząd planuje przedstawić projekt do zatwierdzenia parlamentu Japonii podczas regularnej sesji.

Nowelizacja zakłada pewne wyjątki, pozwalające na ściąganie tego typu materiałów. Wprowadzono je po tym, jak podobny projekt legislacyjny spotkał się w zeszłym roku z krytyką za penalizację wszystkich przypadków ściągania tych mediów. Przeciwnicy twierdzili, że może ona ograniczać wolność wypowiedzi.

Najnowsza inicjatywa zakłada więc kategorie "drobnych przewinień" i "szczególnych przypadków", kiedy czyn pirata nie wpływa na interesy podmiotu posiadającego prawa autorskie.

Agencja Kyodo przypomniała, że 1 października w życie wejdzie inne antypirackie prawo, dotyczące tzw. stron-pijawek. Tego typu portale zapewniają użytkownikom odnośniki do plików torrent, pozwalających na pobranie nielegalnie zdobytych materiałów. Według nowego prawa operatorzy stron-pijawek będą mogli być obarczeni karami do 5 lat więzienia, grzywną do 47,8 tys. USD lub obiema naraz.