Japonia utrzyma plan redukcji emisji CO2 o 26 proc.

Japoński rząd potwierdził założony wcześniej cel zmniejszenia emisji CO2 o 26 proc do 2030 r. - wynika z nowej wersji krajowego planu redukcji śladu węglowego. Japonia jako jedyna w G7 nadal buduje elektrownie węglowe – podała w poniedziałek agencja Kyodo.

Cel zmniejszenia zaobserwowanego w 2013 r. poziomu emisji CO2 o 26 proc. ma zostać wykonany do 2030 r. - wynika z dokumentu złożonego do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rząd w Tokio ma "podejmować dalsze średnio- oraz długoterminowe starania, by zredukować emisje poniżej wskazanego poziomu" - wskazano w oświadczeniu.

Kyodo przypomina, że Wielka Brytania i wiele krajów Europy chce zredukować emisje netto do zera do 2050 r. Jak wskazuje agencja, Japonia jest ostatnim członkiem grupy G7, który dalej buduje nowe elektrownie węglowe, będące jednym z głównych źródeł gazu cieplarnianego.

Grupy inwestorskie dysponujące całkowitymi aktywami przekraczającymi 37 bln USD przekonywały już w tym roku, że japoński rząd powinien znacznie zredukować krajową emisję CO2. Wskazywano wtedy, że silny impuls ze strony władz państwowych mógłby zapoczątkować międzynarodową akcję proklimatyczną przed planowanym na listopad szczytem ONZ w szkockim Glasgow.

Podczas styczniowego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos zarządzający Bankiem Japonii Haruhiko Kuroda także wskazał, że Japonia powinna prowadzić więcej inicjatyw w kierunku redukcji śladu węglowego i przeciwdziałania skutkom zmian klimatu.