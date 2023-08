Japonia wydłuży listę technologii krytycznych dla bezpieczeństwa

Japonia stara się zwiększać bezpieczeństwo swojej gospodarki. Specjalną ochroną obejmuje kolejne technologie, które są krytyczne z tego punktu widzenia.

We wrześniu ubiegłego roku rząd Japonii zatwierdził listę 27 technologii krytycznie istotnych dla bezpieczeństwa narodowego, pod względem tak gospodarczym, jak i militarnym.

Obecnie trwają prace nad wydłużeniem tej listy o kolejne 23 pozycje.

Uznanie za krytyczne technologii daje firmom ze wskazanych branży łatwiejszy dostęp do rządowych grantów, ale także wsparcie w ochronie własności intelektualnej.

Po latach bardzo lekkomyślnego podchodzenia do zabezpieczenia kontrwywiadowczego oraz ochrony kluczowych dla gospodarki firm i ich własności intelektualnej, Japonia szybko zaczęła nadrabiać braki.

Japonia postanowiła dobrze zadbać o bezpieczeństwo gospodarki

W 2020 r. wprowadzono regulacje ograniczające zagranicznym inwestorom - głównie chińskim funduszom - możliwość nabywania udziałów w firmach kluczowych dla japońskiej gospodarki. Chodziło wtedy między innymi o przedsiębiorstwa takie jak Toyota, Sony, Nintendo czy Mitsubishi Heavy Industries.

Rok później stanowisko premiera objął Fumio Kishida, który w swoim rządzie powołał ministerstwo bezpieczeństwa gospodarczego. Główne zadania nowego resortu to zapewnienie wszechstronnego bezpieczeństwa firmom z sektorów gospodarki uznanych za strategiczne, koordynacja działań innych ministerstw na tym polu i wsparcie dla przedsiębiorstw w ochronie własności intelektualnej.

Kalkulacje Tokio są proste - utrzymanie przewagi nad konkurencją - nie tylko chińską - ma kluczowe znaczenie dla pozycji japońskich firm, a tym samym wpływa na gospodarkę, pozycję międzynarodową państwa i dobrobyt społeczeństwa.

Jednocześnie z rozbudową mechanizmów ochrony własności intelektualnej, w tym wprowadzenie wreszcie utajnionych patentów, szukano sposobów na wsparcie rozwoju sektorów uznanych za krytyczne. Palmę pierwszeństwa dzierżyły oczywiście półprzewodniki. Dzięki hojnym dotacjom udało się nie tylko pobudzić krajową branżę, ale także przyciągnąć inwestycje zagraniczne, jak chociażby tajwańskiego TSMC.

Coraz dłuższa lista branż i technologii krytycznych dla japońskiej gospodarki

Cały czas jednak trwały dyskusje nad tym, które branże i technologie są krytyczne dla bezpieczeństwa gospodarczego. Od czasu pandemii obok półprzewodników oczywistym wyborem były technologie medyczne i biotechnologie. Zatwierdzona przez rząd we wrześniu 2022 r. lista oprócz tych “pewniaków” objęła jeszcze m.in. sztuczną inteligencję, genetykę, komputery kwantowe, inżynierię robotyczną, pojazdy hipersoniczne i zaawansowane sensory.

Początkowo lista przedstawiona przez panel ekspertów miała zostać drogą dyskusji między odpowiednimi ministerstwami i agencjami rządowymi zredukowana. Okazało się to niemożliwe. Ostatecznie uwzględniono nie ok. 20 technologii, jak donosiły media, lecz 27. A i to okazało się z czasem za mało.

Według agencji prasowej Jiji rząd pracuje nad dodaniem kolejnych 23 pozycji. Z przedstawionych informacji wynika jednak, że większość z dodatkowych technologii to bardziej wyszczególnienie konkretnych technologii już ogólnie uwzględnionych niż dodanie nowych. Wśród propozycji mają być: wykorzystanie sztucznej inteligencji do zwalczania dezinformacji, kwantowe szyfrowanie danych, półprzewodniki następnej generacji oraz technologie związane z eksploracją kosmosu.

Więcej komentarzy o Azji na stronie Instytutu Boyma