Japońscy naukowcy pokryli robota żywą skórą

Na początku czerwca grupa naukowców z Uniwersytetu Tokijskiego pod kierownictwem Shoji Takeuchi’ego podzieliła się informacją o wyhodowaniu żywej skóry z ludzkich komórek, którą pokryty został zdalnie sterowany palec robota. Wytworzona materia nie tylko wygląda niezwykle realistycznie, ale jest także wodoodporna i posiada zdolność do regeneracji.

Zaprezentowany przez naukowców robotyczny palec jest pierwszym na świecie przykładem zastosowania odpowiednika żywej skóry do pokrycia elementu robota. Zazwyczaj w tym celu wykorzystuje się gumę silikonową. Odpowiedzialny za innowacyjny projekt Shoji Takeuchi stwierdził, że celem zespołu jest opracowanie robota, który wyglądem niezwykle realistycznie przypomina człowieka. Zdaniem profesora jedynym skutecznym sposobem na osiągnięcie tego efektu jest pokrycie androida tym samym materiałem, jaki znajduje się na ciele człowieka.

Wyhodowana w laboratorium skóra ma grubość ok. 1,5 milimetra, składa się z naskórka i skóry właściwej. Z metalowym szkieletem palca połączona jest za pomocą szeregu specjalnych zaczepów.

Wytworzenie samej skóry polegało na zanurzeniu szkieletu robota w pojemniku zawierającym roztwór kolagenu oraz ludzkich fibroblastów skórnych. Zbudowały one na palcu jednolitą warstwę, która została następnie pokryta ludzkimi komórkami keratynocytów. W wyniku tej procedury uzyskano wielowarstwowy osad komórkowy podobny do skóry.

Tym, co najbardziej zaskakuje w wyhodowanym laboratoryjnie materiale, jest jego zdolność do regeneracji. W celu samoleczenia należy już po utworzeniu się rany, przeszczepić na nią arkusz kolagenu. W przeciągu tygodnia komórki skóry są w stanie same się zregenerować i naprawić powstałą ranę.

Warto jednak zaznaczyć, że przed naukowcami wciąż wiele pracy. Obecnie wyhodowana skóra nie dorównuje w pełni tej prawdziwej i nie jest także w stanie zbyt długo przetrwać na suchym powietrzu. Dodatkowo stworzony przez naukowców palec nie posiada naczyń krwionośnych, paznokci czy gruczołów potowych – nie przypomina więc do końca swojego ludzkiego odpowiednika.

Pomimo tych braków stworzony przez naukowców z Japonii palec jest pewnym przełomem. Dalsze badania nad sztuczną skórą mogą okazać się kluczowe dla wielu branż, takich jak np. medycyna czy kosmetologia. Warto śledzić prace naukowców z Uniwersytetów Tokijskiego - według ich zapowiedzi realistycznie wyglądający palec jest tylko jednym z etapów budowy robota wyglądającego identycznie jak prawdziwy człowiek.

