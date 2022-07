Japońska firma opracowała kosz na śmieci, który zamraża odpadki

Nakanishi Kinzoku Kogyo to japońska firma odpowiedzialna za opracowanie innowacyjnego kosza na śmieci, który zamraża wrzucane do niego odpadki. Przechowując śmieci w temperaturze poniżej -10 stopni Celsjusza sprawia, że nie wydzielają one nieprzyjemnego zapachu.

Clean Box, bo tak nazywa się opracowane urządzenie, łączy ze sobą technologię standardowej zamrażarki z koszem na śmieci. Dzięki swojej konstrukcji może przechowywać odpadki w temperaturze -11 stopni Celsjusza, dzięki czemu nie czuć nieprzyjemnych zapachów. Wszystko dzięki temu, że niska temperatura zatrzymuje produkcję bakterii powodujących smród. Wymiary kosza to 69 na 23 na 44 centymetry, a jego pojemność to ok. 20 litrów. Szacuje się, że dziennie Clean Box generuje koszty za energię w granicach 9 jenów czyli ok. 30 groszy.

Pomysł na stworzenie kosza na śmieci niwelującego nieprzyjemne zapachy pojawił się w głowach pracowników Nakanishi Kinzoku Kogyo w 2017 r. Wówczas to przez japoński Internet przetoczyła się dyskusja dotycząca umieszczania śmieci w zwykłej zamrażarce. Ludzie dzielili się między sobą tym sposobem, podkreślając, że skutecznie niweluje on odór jaki wydzielają śmieci. Wiele osób nie chciało jednak umieszczać brudów w zamrażarce w której trzymało także jedzenie. To wtedy, czytając dyskusje na forach, pracownicy japońskiej firmy doszli do wniosku, że istnieje zapotrzebowanie na innowacyjne kosze zamrażające śmieci.

Prace nad Clean Boxem nie należały do najłatwiejszych. Pracownicy musieli na niewielkiej przestrzeni zapewnić przepływ powietrza, płynu chłodzącego i kondensacji. W 2019 r. Nakanishi Kinzoku Kogyo wydała pierwszą, limitowaną partię koszy, która błyskawicznie się wyprzedała. W kwietniu 2022 r. uruchomiono kampanię crowdfundingową na kontynuację projektu, zebrano ponad 40 milionów jenów (1,3 mln PLN). Clean Box jest już dostępny w niektórych japońskich sklepach, jego cena wynosi ok. 48 tys. jenów czyli trochę ponad 1500 zł.

Clean Box to zdecydowanie ciekawy projekt, który łączy w sobie funkcje kosza na śmieci i zamrażarki. Sukcesy sprzedaży edycji limitowanej oraz kampanii crowdfundingowej pokazują, że zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty jest duże. Japońska firma planuje już rozszerzenie swojej działalności na kraje Azji Południowo-Wschodniej, gdzie przez panujące wyższe temperatury, kosz niwelujący nieprzyjemne zapachy może okazać się niezwykle przydatny.

