Japońska firma opracowuje projekt drewnianych satelitów

Japońska firma Sumitomo Forestry wspólnie z naukowcami z uniwersytetu w Kyoto pracuje nad projektem pierwszego na świecie satelity wykonanego z drewna - informuje BBC.

Projekt stworzenia drewnianego satelity, który według zapowiedzi firmy miałby być gotowy w 2023 roku, ma na celu zmniejszenie zaśmiecenia orbity okołoziemskiej. Po zakończeniu eksploatacji wykonane z drewna satelity spalałyby się całkowicie w atmosferze ziemskiej, nie uwalniając przy tym, jak to się dzieje obecnie, żadnych szkodliwych substancji do atmosfery, a zarazem nie stwarzając ryzyka upadku na ziemię potencjalnie niebezpiecznych fragmentów.

"Jesteśmy bardzo zaniepokojeni faktem, że wszystkie satelity, które ponownie wchodzą w ziemską atmosferę, paląc się, tworzą maleńkie cząsteczki tlenku aluminium, które będą unosić się w górnych partiach atmosfery przez wiele lat zagrażając środowisku" - powiedział BBC Takao Doi, profesor Uniwersytetu w Kyoto a zarazem jeden z 12 w historii japońskich astronautów.

W ramach zawiązanego partnerstwa Sumitomo Forestry wspólnie z Kyoto University w pierwszej kolejności zamierzają zbadać zachowanie rozmaitych gatunków drewna w sztucznie wytworzonych ekstremalnych warunkach na ziemi. Celem tego etapu prac jest stworzenie opartych na drewnie materiałów, które byłyby odporne na duże zmiany temperatur oraz działanie promieniowania słonecznego.

"Kolejnym etapem prac będzie zaprojektowanie i zbudowanie prototypu, następnie zaś skonstruowanie gotowego do lotu satelity" - powiedział BBC Takao Doi.

W trakcie trwającej od 60 lat eksploracji kosmosu z Ziemi wystartowało ok. 5,5 tys. różnego rodzaju misji. Szacuje się, że obecnie wokół naszej planety krąży ponad 42 tys. kosmicznych śmieci o wielkości przekraczającej 10 centymetrów - są to m.in. fragmenty członów nośnych rakiet, elementy uszkodzonych satelitów czy też kompletne lecz już niedziałające satelity. Krążąc wokół Ziemi z prędkością 28 tys. km/h stwarzają one coraz poważniejsze zagrożenie dla będących w użyciu satelitów, od których w coraz większym stopniu zależy działanie licznych elementów infrastruktury krytycznej w państwach wysoko rozwiniętych.