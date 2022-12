Japońska firma wprowadza na rynek jadalne łyżeczki

W Japonii przedsiębiorcy przykładają coraz większą wagę do zmniejszania wpływu działalności człowieka na środowisko. Po biodegradowalnych jednorazowych sztućcach przyszła kolej na jadalne łyżeczki.

Firma cukiernicza Minamoto Kitchoan z Okayamy w zachodniej Japonii po pół roku prób i błędów opracowała recepturę łyżeczek robionych z mąki ryżowej. Jednorazowe sztućce mają formę krakersa.

Japońskie innowacje pomogą w rewolucji w branży spożywczej

Jak przyznaje prezes firmy Kemmei Okada największym problemem było znalezienie odpowiednich proporcji mąki ryżowej i wody do wypieku ciasta na krakersy-łyżeczki. Celem było stworzenie produktu nie nasiąkającego nadmiernie, ale jednocześnie nadal zdatnego do konsumpcji i smakującego klientom. Japończykom udało się to osiągnąć.

Jadalne łyżeczki nie są jednak sztućcem ogólnego użytku. Minamoto Kitchoan specjalizuje się w wyrobie tradycyjnych japońskich słodyczy i deserów. Stawiało to kolejny wymóg przed krakersami - muszą być wystarczająco mocne, by poradzić sobie z gęstą konsystencją japońskich słodyczy. Jadalne łyżeczki będą sprzedawane razem z nową przekąską złożoną z ciasta ryżowego i pasty ze słodkiej fasoli, która ma trafić do sprzedaży wiosną przyszłego roku.

W erze doceniania lokalnych produktów pojawiają się też nowe opcje marketingowe. Jadalne łyżeczki są wypiekane wyłącznie z japońskiej mąki ryżowej i cukru. Nie zawierają też powszechnych alergenów. Firma zamierza iść jeszcze dalej. W planach jest wprowadzenie jadalnych opakowań jednorazowych, również wypiekanych z mąki ryżowej, lub wykonanych z biodegradowalnego plastiku.

Minamoto Kitchoan nie jest jednak pionierem. Jadalne jednorazowe talerze, a raczej tacki, na tamtejszy rynek wprowadziła w 2018 r. firma Marushige Seika z Hekinan w środkowej części kraju. Nie będzie zaskoczeniem, że przedsiębiorstwo wcześniej specjalizowało się w produkcji wafli do lodów. To doświadczenie wraz z lokalnymi tradycjami wypiekania krakersów przełożyło się na rynkowy sukces. Zastosowanie właśnie mąki ziemniaczanej na ciasto wypiekane w metalowych formach i pod ciśnieniem pozwoliło uzyskać produkt o odpowiedniej sztywności i odporności na wilgoć.

Jadalne naczynia powoli zastępują swoje plastikowe odpowiedniki

Jadalne jednorazowe sztućce i naczynia mimo wszystko powoli zastępują swoje plastikowe odpowiedniki. Największym problemem jest ok. 10 razy wyższa cena. W przypadku jadalnych naczyń jest to 50 jenów za sztukę (ok 1,60 zł). Katsuhiko Sakakibara, dyrektor zarządzający Marushige Seika, wskazuje też na nawyki. Ludzie nie chcą zjadać naczyń, które wcześniej stawiali na podłodze lub niekoniecznie czystych powierzchniach. Jak jednak podkreśla Sakakibara, nawet niezjedzone naczynia tego typu rozkładają się szybciej i mają mniejszy wpływ na środowisko, niż nawet biodegradowalny plastik- o zwykłym już nie wspominając.