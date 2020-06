Japoński holding SoftBank wyprzedaje większość udziałów w T-Mobile US

Japońska grupa SoftBank wyprzedaje od wtorku swoje udziały w koncernie telekomunikacyjnym T-Mobile US. Sprzedaż akcji telekomu ma przynieść ponad 21 mld dolarów holdingowi realizującemu wartą 42 mld dolarów strategię wykupu własnych akcji i redukcji zadłużenia.

Zgodnie z wtorkowym ogłoszeniem japoński konglomerat redukuje swoje udziały w trzecim co do wielkości amerykańskim telekomie z 24,6 proc. do ok. 8 proc. SoftBank zaoferował ponadto możliwość odkupienia swoich pozostałych udziałów głównemu akcjonariuszowi T-Mobile - niemieckiemu koncernowi Deutsche Telekom, do którego należy 43,6 proc. akcji amerykańskiej spółki. Szacowana na 10 mld dolarów oferta ma pozostać aktualna do 2024 r.

Jak zauważa agencja Reutera, SoftBank w dużej mierze zbywa posiadane akcje na rzecz samego T-Mobile, które dopiero odsprzeda je graczom giełdowym i prywatnym inwestorom. Wśród tych ostatnich ma być dyrektor operacyjny SoftBanku Marcelo Claure, który zgodnie ze złożonymi przez firmę dokumentami finansowymi zakupi akcje T-Mobile o wartości ponad 500 mln dolarów.

Na poniedziałkowym zamknięciu giełdy kurs T-Mobile US wynosił 106,6 USD za walor.

SoftBank zapłaci T-Mobile 300 mln dolarów, by pokryć koszty obsługi transakcji. Do współprowadzenia księgi popytu wyznaczono banki Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup i J.P. Morgan. Oferującym akcje do wykupu jest Barclays wspólnie z Deutsche Bank Securities. Doradztwo finansowe ws. transakcji zapewnia SoftBankowi firma Raine Group, a niezależnemu komitetowi rady dyrektorów T-Mobile - PJT Partners.

T-Mobile to obecnie trzeci pod względem liczby klientów dostawca usług telekomunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych - za AT&T i Verizonem. Spółka zawdzięcza swoją pozycję sfinalizowanej w kwietniu br. fuzji z telekomem Sprint. Wykup konkurenta kosztował 26 mld dolarów. Jednym z inicjatorów fuzji ze strony Sprinta był szef SoftBanku. Ogłoszone we wtorek działania sygnalizują wycofanie się japońskiego holdingu z amerykańskiego rynku telekomunikacyjnego, na którym był obecny od 2013 r.

SoftBank odsprzedaje posiadane udziały w zagranicznych przedsiębiorstwach w ramach poszukiwania funduszy na wykup własnych akcji i spłatę długów. Japoński holding potrzebuje na ten cel 4,5 bln jenów (ok. 42 mld USD). Wcześniej japoński koncern uzyskał 1,25 bln jenów (11,7 mld USD) ze sprzedaży części udziałów w chińskim konglomeracie Alibaba. Zgodnie z oświadczeniem SoftBanku prowadzone działania nastawione na wzmocnienie posiadanych rezerw pieniężnych mają związek z obawami dotyczącymi drugiej i trzeciej fali pandemii Covid-19.

W związku z realizowaną przez koncern strategią cena akcji SoftBanku wzrosła od połowy marca blisko dwukrotnie pomimo kryzysu związanego z pandemią - zauważa agencja Kyodo. Reuters podkreśla, że działania firmy Masayoshiego Sona odbywają się w kontekście zawirowań na globalnych rynkach oraz nieudanych inwestycji należącego holdingu funduszu Vision Fund w takie spółki, jak amerykańska sieć WeWork czy niemiecki Wirecard. W maju SoftBank ogłosił pierwszą od 15 lat stratę netto w rekordowej wysokości 961,58 mld jenów za rok fiskalny zakończony 31 marca 2020 r.