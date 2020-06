Japoński superkomputer Fugaku posłuży w badaniach nad lekiem na Covid-19

Japoński superkomputer Fugaku, który obecnie jest uznawany za najpotężniejszy pod względem mocy obliczeniowej, posłuży naukowcom w badaniach nad lekiem na Covid-19. Obecnie Fugaku potrafi wykonywać nawet 513 kwadrylionów operacji na sekundę.

Superkomputer Fugaku znajduje się w rządowym centrum nauk komputerowych RIKEN w Kobe. Jak podaje telewizja Sky News, jego moc obliczeniowa była już wykorzystywana przez naukowców do opracowania symulacji obrazujących, jak wydalane przez układ oddechowy człowieka kropelki rozchodzą się w pomieszczeniach biurowych i transporcie publicznym.

Głównym celem kolejnych analiz z wykorzystaniem Fugaku ma być stworzenie modeli skuteczności leków na Covid-19 w różnych warunkach.

Superkomputer Fugaku zajmuje obecnie pierwsze miejsce na liście 500 najpotężniejszych maszyn zdolnych do wykonywania operacji matematycznych, która co dwa lata kompilowana jest przez naukowców akademickich z USA i Niemiec. Na liście znajdują się te superkomputery, które zostały zgłoszone do konkursu przez swoich operatorów. Jak pisze Sky News, lista nie stanowi wykazu wszystkich supermaszyn świata - niektóre, ze względu na chęć utrzymania ich istnienia i charakterystyki w tajemnicy, mogą się na niej nie pojawiać.

Jak zauważa telewizja, istnieje jednak niewielkie prawdopodobieństwo, że "jakiekolwiek inne urządzenie niż utrzymywany w głębokiej tajemnicy projekt wojskowy" mogłoby okazać się potężniejsze od superkomputerów z listy, gdyż jedynie wojsko może posiadać zasoby niezbędne do budowy i zasilania potężniejszych maszyn, które do pracy potrzebują bardzo wiele energii elektrycznej. Fugaku do działania wykorzystuje 28 megawatów, czyli więcej, niż potrzebują dwa pociągi kolei dużych prędkości Eurostar.