Japońskie firmy pracują nad akumulatorami przyszłości

Baterie półprzewodnikowe uważane są za rozwiązanie przyszłości, jednak problemy z uruchomieniem ich masowej produkcji zmuszają do poszukiwania prostszych rozwiązań. Jednym z nich są akumulatory semi-półprzewodnikowe.

Akumulatory półprzewodnikowe mają większą pojemność, dłuższą żywność, szybciej się ładują i są bezpieczniejsze niż litowo-jonowe. Z tego powodu uważane są za rozwiązanie przyszłości. Trzeba jednak wciąż poczekać na technologie umożliwiające ich masową produkcję.

Do tego czasu atrakcyjną alternatywą mają być akumulatory semi-półprzewodnikowe, wykorzystujące elektrolity żelowe, gliniane lub żywiczne. Ma to zapewniać większe bezpieczeństwo eksploatacji. W przypadku przegrzania istnieje mniejsze prawdopodobieństwo zapłonu niż w akumulatorze litowo-jonowym. Mniejsze jest także ryzyko wycieku. Wyzwaniem jest natomiast mniejsza pojemność akumulatorów semi-półprzewodnikowych, odpowiadająca ok. 60 proc. pojemności analogicznych akumulatorów litowo-jonowych.

Japońskie firmy szykują się do masowej produkcji akumulatorów semi-półprzewodnikowych

Z wyzwaniem tym walczy japońska firma Kyocera, która jako pierwsza na świecie uruchomiła w 2021 r. seryjną produkcję w małej skali baterii semi-półprzewodnikowych. Jeżeli proces udoskonalania produktu będzie przebiegać pomyślnie, firma ta może wprowadzić na rynek akumulatory o większej pojemności już w 2025 r.

Kyocera to już uznany gracz na światowym rynku. Oprócz niego bardzo aktywne w tej dziedzinie są japońskie start-upy. Battery Innovation Hub (BIH) opracował baterię semi-półprzewodnikową, wykorzystującą żelowy elektrolity o żywotności dwukrotnie dłuższej niż w akumulatorach litowo-jonowych. Produkcja akumulatorów dla telefonów komórkowych ruszyła w październiku ubiegłego roku. BIH chce do 2027 r. opracować rozwiązania dla dronów i samochodów elektrycznych. Z kolei NGK Insulators zastosował ceramiczne elektrody w “ultracienkiej” baterii EnerCera. To przeznaczone dla inteligentnych urządzeń ogniwo guzikowe ma żywotność określaną na 9 tys. cykli ładowania.

Akumulatory semi-półprzewodnikowe mają więcej zalet

Wobec konieczności ograniczania emisji gazów cieplarnianych akumulatory semi-półprzewodnikowe mają jeszcze jedną kluczową zaletę. W trakcie ich produkcji wytwarzane jest o 40 proc. mniej dwutlenku węgla i jego ekwiwalentów niż w przypadku wersji litowo-jonowych. Już od przyszłego roku UE będzie wymagać od producentów ujawniania emisji gazów cieplarnianych z produkcji i utylizacji. Natomiast od 2027 r. akumulatory związane z wysokimi emisjami będa miały ograniczony dostęp do unijnego rynku.

Należy się spodziewać, że inne kraje wysokorozwinięte pójdą śladem UE, co doprowadzi do spadku popyt na akumulatory o dużej pojemności i dużym śladzie węglowym.

