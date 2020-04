Japońskie firmy w walce z Covid-19: Rakuten sprzedaje testy, Sharp maseczki ochronne

Japoński gigant handlu elektronicznego Rakuten Inc. rozpoczął sprzedaż hurtową testów na koronawirusa do samodzielnego wykonania, natomiast Sharp Corp. zapowiedział uruchomienie sprzedaży maseczek ochronnych – poinformowała w poniedziałek agencja Kyodo.

Rakuten wyjaśnia, że zestaw do samodzielnej analizy genetycznej opracowany przez firmę Genesis Healthcare Co. jest przeznaczony dla osób, które podejrzewają, że mogą mieć koronawirusa w formie bezobjawowej. Testy będą przeznaczone do sprzedaży B2B firmom w Tokio i na terenie czterech sąsiednich prefektur.

Test polegający na łańcuchowej reakcji polimerazy określi, czy próbka wymazu z nosa zawiera sekwencje RNA specyficzne dla Covid-19, choroby układu oddechowego wywoływanej przez SARS-CoV-2. Osoby, które uzyskają wynik pozytywny, będą musiały skonsultować się z lekarzem w celu potwierdzenia diagnozy.

Genesis Healthcare Co. - firma, w której Rakuten Inc. ma udziały - prześle wyniki laboratoryjne w ciągu trzech dni od zebrania próbek. Przeznaczony dla jednej osoby zestaw kosztuje 14 900 jenów (ok. 578 zł), minimalne zamówienie obejmuje 100 zestawów. Rakuten planuje od maja rozszerzyć sprzedaż również na pozostałe regiony Japonii.

Poważnym problemem w Japonii są także braki w dostawach maseczek ochronnych, dlatego rząd zaoferował dotacje dla firm, które zdecydowały się zainwestować w infrastrukturę niezbędną do rozpoczęcia lub zwiększenia ich produkcji.

Dotacje otrzymał między innymi Sharp, producent sprzętu AGD z siedzibą w Osace. Firma na zamówienie rządu już w marcu uruchomiła produkcję maseczek w bezpyłowych pomieszczeniach zakładu produkcji wyświetlaczy na terenie prefektury Mie. Od jutra wyprodukowane przez Sharpa maseczki ochronne będą dostępne w sprzedaży internetowej.

Cena została ustalona na 3 278 jenów (ok. 127 zł) za pudełko zawierające 50 maseczek, a opłata za wysyłkę wyniesie 660 jenów. Zakupy będą ograniczone do jednego pudełka na osobę, a kolejny zakup nie będzie mógł zostać dokonany przed upływem trzech dni.

