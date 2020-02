Japońskie koncerny motoryzacyjne częściowo wznowiły produkcję w Chinach

Największe japońskie koncerny motoryzacyjne w poniedziałek częściowo wznowiły produkcję w Chinach. Wśród nich są Toyota, Honda i Mazda, które wcześniej musiały zawiesić działalność przemysłową w związku z epidemią koronawirusa w ChRL.

Toyota poinformowała, że do pracy wróciły załogi dwóch z czterech fabryk firmy. Działają już zakłady w Czangczun w północno-wschodnich Chinach i Guangzhou w południowo-wschodniej części kraju. Na 24 lutego zaplanowane jest wznowienie prac w Tiencinie na wschodzie kraju i Czengtu w środkowych Chinach.

Koncern początkowo chciał wznowić działanie fabryk 3 lub 4 lutego. Jednak ze względów na rozprzestrzenianie się koronawirusa data była dwukrotnie przekładana.

Tymczasem Honda ogłosiła, że częściowo wznowiła prace w swych zakładach w Guangzhou. Natomiast fabryka koncernu w Wuhan, które jest epicentrum wirusa, ma rozpocząć prace przygotowawcze do produkcji w piątek, a pełną działalność 24 lutego.

Zakłady Mazdy w Nankinie na wschodzie kraju rozpoczęły w poniedziałek prace w ograniczonym zakresie. Moce produkcyjne mają być stopniowo zwiększane razem z dostawami potrzebnych do tego części.

Epidemia koronawirusa Covid-19, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w prowincji Hubei w środkowych Chinach i rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie. Według najnowszych danych do tej pory koronawirusem zaraziło się 71 tys. ludzi na świecie, przy czym zdecydowana większość ponad 70,5 tys. w Hubei.

W Chinach kontynentalnych zmarło do tej pory 1770 osób, natomiast wyleczono - ok. 8400. Poza Chinami kontynentalnymi i Japonią odnotowano jeszcze cztery zgony: na Filipinach, we Francji, w Hongkongu i na Tajwanie.