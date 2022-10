Jeden krok do innowacji

Koniec roku zbliża się coraz większymi krokami. Część z przedsiębiorców zaczyna zapewne robić podsumowania, inni snują plany na następny rok. A co byście zrobili, gdybyśmy powiedzieli Wam, że w ostatnich miesiącach 2022 roku możecie zgłosić się po coaching innowacji, wypracować nowy pomysł, a następnie otrzymać rekomendacje, po jakie środki unijne sięgać w bliskiej przyszłości i jak rozpocząć nowy rozdział w Waszej działalności?

Odnajdź swój pomysł na rozwój

To wszystko jest możliwe za sprawą wspomnianego coachingu innowacji w ramach Innovation Coach. Jest to jedyna usługa na rynku, w dodatku absolutnie bezpłatna i szyta na miarę, dedykowana polskim przedsiębiorcom chcącym wejść na drogę B+R+I.

Aby z niej skorzystać, należy zarejestrować się na stronie Projektu www.innovationcoach.pl/zglos-firme (podając tylko REGON i dane kontaktowe), a następnie zaczekać na kontakt od naszych konsultantów, którzy podczas rozmowy poznają potrzeby przedsiębiorstwa. Dzięki temu w kolejnym kroku będziemy mogli dopasować coacha innowacji, czyli eksperta o dużej wiedzy merytorycznej z branży danej firmy, jak i biznesowej. Następnie coach spotka się z przedstawicielem firmy(online lub stacjonarnie), by zgłębić jej charakterystykę i potrzeby oraz na tej podstawie przygotować indywidualny plan działania.

Kluczowym celem jest wspólne wypracowanie pomysłu, czyli innowacji dla firmy, przygotowanie jej projektu, a także wskazanie, jakie fundusze unijne będą adekwatne, aby pozyskać środki na realizację tego planu. Wszystkie te działania są dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa, uwzględniają jego kondycję, zasoby oraz inne istotne przesłanki i trwają około 20 godzin w ciągu miesiąca.

To, co wyróżnia Innovation Coach to kompleksowość oferty. Poza coachingiem innowacji oferujemy uczestnikom szereg bezpłatnych warsztatów oraz szkoleń z różnych tematów pozwalających na lepsze zarządzanie firmą i innowacją w długofalowej perspektywie.

Przykładem wydarzenia o charakterze otwartym, jest Dzień Informacyjny organizowany, który odbędzie się już 27 października. Ponieważ niedawno Komisja Europejska zaakceptowała Program FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027, tematem przewodnim webinaru będzie finansowanie projektów innowacyjnych w ramach FENG, jak i Horyzontu Europa. To doskonała okazja aby poznać ofertę dopasowana stricte dla firm, które chcą wkroczyć na ścieżkę innowacyjnego rozwoju. Zapisy i agenda spotkania dostępne są pod linkiem: https://www.innovationcoach.pl/wydarzenie/106-wlasna-firma-siegnij-po-fundusze-unijne.

Zostań #InnowatoremJutra

Do wejścia na ścieżkę B+R+I dzieli Cię naprawdę niewiele. Zamiast odkładać plany dla swojej firmy na kolejny rok - zgłoś się do nas już dziś. Innovation Coach wciąż prowadzi rekrutację, a miejsc z każdym dniem ubywa. Wszak: Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej - Henry Ford, założyciel Ford Motor Company.

Innovation Coach koordynowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i realizowany w ramach instrumentu STEP, czyli Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt.