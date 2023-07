Ponad trzydzieści lat na rynku, długa lista tytułów i własny silnik, na którym oparto produkcję gier – Techland przeszedł do historii polskiego gamedevu. Dziś zmienia właściciela – wrocławską spółkę przejęła chińska firma Tencent.

Chiński gigant technologiczny Tencent został większościowym udziałowcem Techlandu.

- Połączenie sił z Tencent pozwoli nam wrzucić najwyższy bieg, jeżeli chodzi o wdrażanie naszej wizji dotyczącej gier. Wybraliśmy sprzymierzeńca, który miał już okazję współpracować z kilkoma z najlepszych na świecie firm zajmujących się grami i który pomógł im osiągnąć nowe wyżyny – jednocześnie szanując ich metody działania – napisał do graczy Paweł Marchewka, dyrektor generalny Techlandu.

Jak zapewnia Marchewka, wrocławska spółka zachowuje pełną własność tytułów, utrzymuje swobodę artystyczną i twórczą, a on sam – utrzyma stanowisko.

- Kiedy myślę o przyszłości Techlandu, chcę dążyć do zdobycia wszystkiego co najlepsze dla naszych gier, zespołu – i dla Was. I chociaż jestem bardzo dumny z tego, co osiągnęliśmy jako niezależne studio, myślę, że najlepsze jeszcze przed nami – napisał Marchewka.

Techland ma na swoim koncie produkcję legendarnej gry Call of Juarez i kilka innych doskonale sprzedających się produkcji, m.in. dwie odsłony gry Dying Light.

Tencent jest jedną z największych firm internetowych i technologicznych na świecie. Przychody spółki z Hong Kongu w pierwszym kwartale tego roku sięgnęły niemal 22 miliardów dolarów.