Jedna trzecia ładowarek ma błędy

Brak odporności na temperaturę lub dostęp do części pod napięciem - to niektóre zastrzeżenia do ładowarek sieciowych zgłoszone po kontroli Inspekcji Handlowej, która sprawdziła 187 takich wyrobów i zakwestionowała co trzeci z nich.

W 2019 roku Inspekcja Handlowa skontrolowała 187 modeli ładowarek, w tym 83 ładowarki USB, 88 sieciowych oraz 16 akumulatorowych. Kontrola odbyła się łącznie w 55 sklepach, marketach i hurtowniach w ośmiu województwach - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Inspektorzy zakwestionowali 62 modele, czyli 33 proc. skontrolowanych. W połowie z nich brakowało nazwy producenta lub importera, niewiele mniej miało niepełne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania lub nie miało tych tych informacji wcale. Ponad jedna trzecia zakwestionowanych produktów nie zawierała deklaracji zgodności (dokument stwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami dyrektyw unijnych) lub była ona źle sporządzona.

15 produktów (12 ładowarek sieciowych i 3 ładowarki USB) przeszło badania w laboratoriach. Jak podano w komunikacie, 80 proc. z nich miało nieprawidłowości konstrukcyjne, na przykład część wtyczki była niewłaściwych wymiarów, ładowarka nie była odporna na temperaturę lub elementy pod napięciem były łatwo dostępne, co groziło porażeniem prądem.

Wielu przedsiębiorców dobrowolnie usunęło nieprawidłowości formalne. W jednym przypadku IH wydała decyzję zakazującą udostępniania ładowarek, ze względu na niewystarczającą ochronę przed porażeniem elektrycznym.

UOKiK apeluje, by konsumenci sprawdzali, czy na ładowarce lub dokumencie dołączonym do niej znajdują się podstawowe informacje, m.in.: pod jakim napięciem pracuje ładowarka, do jakich urządzeń jest przeznaczona. Znak CE na produkcie oznacza, że ładowarka spełnia wymagania określone w przepisach UE i jest bezpieczna. Na produkcie, w instrukcji obsługi, karcie gwarancyjnej lub innej dokumentacji powinna znajdować się nazwa, określenie modelu, numer serii, dane producenta lub importera.