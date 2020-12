Jednolity Portal Cyfrowy ma dać przedsiębiorcom ulgę w papierologii

Rejestracja pojazdu, zmiana adresu zamieszkania czy złożenie deklaracji podatkowej - już niedługo te sprawy można będzie załatwić całkowicie online i to z każdego kraju Unii Europejskiej. Dodatkowo, urzędy w tych krajach same przekażą sobie dane o wnioskodawcy, by nie musiał załatwiać tych spraw kilkakrotnie. Wszystko za sprawą Jednolitego Portalu Cyfrowego (ang. Single Digital Gateway), który ma zostać uruchomiony do końca 2023 r.

To jak zasada jednorazowości sprawdzi się w praktyce, ocenić będzie można po zakończeniu projektu TOOP, który stanowi swego rodzaju fundament pod budowę Jednolitego Portalu Cyfrowego.

W projekcie uczestniczy kilkanaście unijnych państw, w tym również Polska, którą reprezentuje Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania.

Tworzymy moduły, które umożliwiają automatyczną i bezpieczną wymianę danych pomiędzy systemami w różnych krajach. To jest nowe rozwiązanie i przed powszechnym wdrożeniem musi być przetestowane - mów Szymon Mamrot, kierownik projektu.