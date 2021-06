Jeff Bezos poleci w kosmos. Skorzysta ze statku własnej firmy

Założyciel Amazona Jeff Bezos poleci w kosmos w pierwszym załogowym locie New Shepard, statku rakietowego wyprodukowanego przez jego firmę kosmiczną Blue Origin. Lot zaplanowany jest na 20 lipca, 2 tygodnie po zapowiedzianej rezygnacji Bezosa z funkcji prezesa Amazona.

Elon Musk, którego firma SpaceX buduje rakiety wystarczająco potężne, aby wejść na orbitę okołoziemską, nie ogłosił jeszcze planów podróży w kosmos.Natomiast brytyjski miliarder Richard Branson, którego firma Virgin Galactic, planuje konkurować z Blue Origin, od dawna mówił, że będzie jednym z pierwszych pasażerów na pokładzie samolotu Virgin Galactic. Lot był planowany także na 2021 rok.Pierwszy załogowy lot Blue Origin jest zaplanowany na 20 lipca, w 52. rocznicę lądowania na Księżycu misji Apollo 11. Blue Origin pomieści w kapsule sześć osób, które wyruszą w kierunku krawędzi przestrzeni kosmicznej w 11-minutowym locie. Statek osiągnie wysokość ok. 100 km nad Ziemią.Bezos i jego brat dołączą do zwycięzcy aukcji prowadzonej od 5 maja - w poniedziałek rano licytacja miejsca na pokładzie osiągnęła poziom 2,8 miliona dolarów.Firma nie ogłosiła jeszcze, za ile będzie sprzedawać regularne bilety. W 2018 roku agencja Reutera prognozowała na podstawie cen takich lotów, jakie zaoferuje rywal Bezosa, Richard Branson i jego firma Virgin Galactic, że bilet na New Shepard może kosztować 200 tys. dolarów. W tym samym roku dwóch pracowników Blue Origin powiedziało, że cena lotu może wynieść od 200 tys. do 300 tys. dolarów.Firma Blue Origin została założona przez Bezosa w 2000 roku i przeprowadziła kilkanaście bezzałogowych lotów testowych.