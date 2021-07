Jeff Bezos poleciał w kosmos. Zobacz start rakiety miliardera

Amerykański miliarder i właściciel Amazona Jeff Bezos, jego brat Mark, 82-letnia Wally Funk i 18-letni Oliver Daemen weszli na pokład kapsuły umieszczonej na rakiecie New Shepard, która zabrała ich na granicę atmosfery ziemskiej w ramach pierwszego załogowego lotu rakiety.

Start z portu kosmicznego w Van Horn w zachodnim Teksasie miał miejsce nieco po godzinie 15 czasu polskiego.

Autonomicznie sterowany pojazd wyniósł nowych astronautów na wysokość ponad 105 km nad Ziemią, poza tzw. linię Karmana uznawaną przez NASA za granicę przestrzeni pozaziemskiej. Pasażerowie spędzili około 4 minut w stanie mikrograwitacji. Zarówno rakieta, jak i kapsuła wróciły na Ziemię.



Zobacz relację z lotu Jeffa Bezosa:





Jest to pierwszy załogowy lot New Shepard i początek komercyjnych operacji firmy Bezosa, Blue Origin, w dziedzinie turystyki kosmicznej.



82-letnia Wally Funk to doświadczona pilotka i jedna z kobiet, które w latach 60. XX wieku przeszły szkolenie dla astronautów, lecz nie poleciały w kosmos ze względu na płeć.



Oliver Daemen to 18-letni student fizyki i syn holenderskiego finansisty, który kupił mu bilet. Funk była najstarszą, a Daemen najmłodszą w historii osobą w przestrzeni kosmicznej.