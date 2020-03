Jeśli Huawei wróci do łask, to z jego pomocą. Poznajcie Radosława Kędzię

Rozmawiamy z Radosławem Kędzią, wiceprezesem Huawei w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach nordyckich, który zarządza z Warszawy biznesem Chińczyków w 29 krajach. Menedżer odpowiada na wiele trudnych pytań o przyszłość giganta, który miał w ubiegłym roku 120 mld dol. obrotu i jest 61. największą firmą na świecie, wg listy Global 500.

Radosław Kędzia zaznacza też, że jego firma dostarcza stabilną i zgodną z najnowocześniejszymi osiągnięciami techniki infrastrukturę, a wahania polskich władz dotyczące budowy sieci 5G są niezrozumiałe. - Firma, która jest na rynku przez półtorej dekady staje się czymś kontrowersyjnym. To szokujące.



Jak może rozwijać się sytuacja związana z implementacją 5G w Polsce?



- Proszę zwrócić uwagę na fakty. Żadna sieć nie jest zrobiona z urządzeń tylko jednego dostawcy. Bezpieczeństwo sieci zależy od jej projektu - dodaje. - To samo powiedzieli Brytyjczycy - zauważa gość podcastu WNP.PL. Londyn zdecydował, by dopuścić Huawei do budowy sieci 5G na Wyspach.



