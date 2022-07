Jest już tani, a przy tym wydajny komputer, który mieści się w klawiaturze - Abacus

Londyński start-up Pentaform oferuje urządzenie, które określa jako „najbardziej przystępny cenowo komputer na świecie”. Abacus mieści się w klawiaturze, wykonanej z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i kosztuje 149 dol. (ok. 700 zł).

Działa niczym konsola do gier, czyli można go podłączyć do dowolnego monitora lub telewizora. Wyposażony jest zaś w preinstalowany system Windows 10, czterordzeniowy procesor Intel Atom x5-Z8350 Cherry Trail (1,44 GHz / 1,84 GHz Turbo Boost). Może zawierać 2-8 GB pamięci RAM pochodzącej z 64-bitowego dwukanałowego modułu LPDDR3 i eMMC do przechowywania (16 -128 GB) wraz z kartą μSD (obsługującą do 512 GB).

Ta sprytna i poręczna klawiatura posiada też wbudowany głośnik i zintegrowany gładzik.

Do tego Abacus ma porty VGA i HDMI 2.0 (by współpracować z wyświetlaczami 4K), port zasilania USB-C, port USB 3.0, porty USB 2.0 i port Gigabit Ethernet. Moduł radiowy oferuje zaś Wi-Fi 802.11 ac i Bluetooth 4.2.

Z pewnością urządzenie można zaliczyć do proekologicznych. Zewnętrzną obudowę, wykonaną z materiałów odnawialnych, można bez problemu zastąpić nową (gdy już się zużyje) i tę starą oddać do ponownego recyclingu. Producenci informują ponadto, że Abacus zużywa o 75% mniej energii niż zwykły komputer stacjonarny. (PAP Life)

pba/ moc/