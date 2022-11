Jest lampa, która magazynuje i oddaje słoneczne światło

W dużym uproszczeniu, Sunne jest to lampa, która przenosi światło słoneczne do wnętrza. Najbardziej naturalne źródło energii dla człowieka.

Łączy ideę pozyskiwania energii ze słońca z potrzebą odwzorowania naturalnego dobowego rytmu, który narzuca nam nasza gwiazda.

Marjan van Aubel zainicjowała pomysł zbierając fundusze na Kickstarterze

W 2021 roku Marjan van Aubel - wielokrotnie nagradzana projektantka specjalizująca się w zastosowaniach energii solarnej - wraz ze swoim zespołem rozpoczęła na Kickstarterze kampanię crowdfundingową, aby sfinansować produkcję pierwszego z projektowanej linii produktów zasilanych energią słoneczną, pisze serwis Designboom.

Marka Sunne oficjalnie powstała w 2022 roku, kiedy Marjan van Aubel rozpoczęła współpracę ze specjalizującym się w wykorzystaniu energii słonecznej inżynierem Erwinem Margesem. Ich wspólna fascynacja energią słoneczną doprowadziła do połączenia nowoczesnej estetyki, zrównoważonego rozwoju i najnowszych technologii. Tak zrodziła się lampa, która nie dość, że ma wysmakowany designe, to jeszcze sama wytwarza dla siebie energię.

Lampa ma trzy ustawienia światła, które odpowiadają barwie nieba

Zawieszona w oknie lampa Sunne pobiera energię słoneczną i przechowuje ją w zintegrowanej baterii. Nie potrzebuje kabli ani wtyczek, bo nie wymaga zewnętrznego zasilania. Włącza się automatycznie o zachodzie słońca, imitując jego barwę. Lampa ma trzy ustawienia światła, które odpowiadają barwie nieba o poranku (Sunne Rise), zachodzie (Sunne Set) i w ciągu dnia (Sunne Light).

Ideą, która przyświecała projektantom, było wprowadzenie energii solarnej do codziennego życia, stąd elegancki design, który sprosta wymogom zrównoważonej przyszłości. "Słońce jest nieograniczonym, bezpłatnym źródłem energii i kluczem do walki z kryzysem klimatycznym - czytamy na stronie internetowej marki. "Dzięki innowacyjnemu projektowi, Sunne nasyca przedmioty energią solarną, zwiększając ich funkcjonalność i zmieniając wygląd. Wprowadzając technologię solarną do codziennego zastosowania, przyspieszamy nastanie przyszłości zasilanej energią słoneczną".

Umieszczone we wnętrzu obudowy ogniwa słoneczne w ciągu dnia pobierają energię, która potem magazynowana jest w zintegrowanej baterii. Potem oddaje zgromadzona energię

Lampę Sunne wiesza się w oknie za pomocą prostego i bezpiecznego systemu mocowania, bez potrzeby podłączania do jakiejkolwiek instalacji. Zawieszona na dwóch cienkich stalowych drucikach autonomiczna lampa ma podłużną, zaokrągloną nieco na końcach formę, która nawiązuje do linii horyzontu. Umieszczone we wnętrzu obudowy ogniwa słoneczne w ciągu dnia pobierają energię, która potem magazynowana jest w zintegrowanej baterii, żeby po zmroku oświetlać otoczenie. Aby ją włączyć lub wyłączyć, wystarczy dotknąć czujnika na aluminiowej obudowie lub użyć aplikacji. (PAP Life)

