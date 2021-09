Jest nowy szef Centralnego Ośrodka Informatyki

Przemysław Koch 6 września objął stanowisko dyrektora Centralnego Ośrodka Informatyki (COI) - poinformowała w poniedziałek KPRM. COI jest największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego.

"Cieszę się, że do zespołu COI dołącza jeden z najlepszych menedżerów IT w sektorze publicznym, osoba wnosząca doświadczenie z sektora prywatnego, ale też mająca na koncie duże sukcesy w informatyzacji państwa" - powiedział cytowany w komunikacie sekretarz stanu w KPRM odpowiedzialny za cyfryzację Janusz Cieszyński.

Jak wyjaśniono, nowy szef COI jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Uzyskał też tytuł Executive Master of Business Administration, a także ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.

Pracował on m.in. w Accenture, Kredyt Banku, Warcie oraz PKO BP. Od 2017 r., jako pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji, nadzorował organizację IT Ministerstwa Finansów składająca się z ponad 1800 pracowników. Stworzył i wdrożył strategię transformacji cyfrowej resortu finansów. Dodano, że z sukcesem przeprowadził także restrukturyzację zagrożonych inicjatyw, w szczególności projektu e-podatki, gdzie doprowadził do zawarcia ugody przedsądowej.

Kancelaria podkreśliła, że Koch wdrożył jedną z najpopularniejszych e-usług w administracji - Twój e-PIT oraz eUrząd Skarbowy. Dodano, że doprowadził do wdrożenia scentralizowanego systemu poboru podatków Poltax+ wraz z wprowadzeniem mikrorachunków podatkowych automatyzujących procesy księgowania wpływów podatkowych.

Kancelaria przekazała ponadto, że opracował i wdrożył koncepcję BIG DATA bazującą na zastosowaniu algorytmów AI, która wsparła działania w obszarze uszczelniania systemu podatkowego. Nadzorował realizację takich jak: JPK_VAT, STIR, Split Payment, SENT, MDR, Biała Lista Podatników VAT, e-Sprawozdania Finansowe, Kasy Fiskalne on-line, Wirtualne Kasy Fiskalne, e-Paragony.

Poinformowano, że odpowiadał również za wdrożenie nowego, opartego na technologii pozycjonowania satelitarnego, systemu poboru opłat drogowych e-Toll, który od czerwca jest dostępny dla polskich kierowców.

Kancelaria zapewniła, że Przemysław Koch będzie kontynuował współpracę z MF w zakresie budowy e-Toll i pozostanie członkiem komitetu sterującego projektu.