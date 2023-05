Jest polska odpowiedź na ChatGPT

SentiOne, polski startup wspierający firmy w automatyzacji obsługi klienta z wykorzystaniem zaawansowanej sztucznej inteligencji opartej na ich własnych bazach danych, opracował własną technologię generatywnej AI podobną do ChatGPT.

Opracowane przez SentiOne rozwiązanie LLM (Large Language Model) sprawia, że oparte na nim boty potrafią komunikować się naturalnym, swobodnym i poprawnym językiem.

Aktualnie LLM jest dostępny w języku angielskim, a polska wersja LLM jest w trakcie budowy i testów.

SentiOne to polska spółka założona w 2011 roku, wspiera marki w zakresie automatyzacji obsługi klienta z wykorzystaniem technologii AI.

Opracowane przez inżynierów z SentiOne rozwiązanie LLM (Large Language Model) sprawia, że oparte na nim boty potrafią komunikować się naturalnym, swobodnym i poprawnym językiem, a jednocześnie usuwa ryzyka związane z korzystaniem z ChatGPT, takie jak brak umiejętności osadzenia wypowiedzi w kontekście czy opieranie się na przypadkowych, niezweryfikowanych danych, co zwiększa ryzyko podawania mylących, nieprecyzyjnych czy nawet fałszywych informacji.

Porozumienie jak bota z botem. Na razie tylko w języku angielskim

Nowa technologia pozwala również zautomatyzować proces budowy nowych botów, skracając go z 3 dni do 3 godzin, czyli o ok. 90 proc. SentiOne zaprasza do współpracy firmy, które chciałyby go przetestować i zbudować pilotażowego bota porozumiewającego się w języku polskim opartego o nowe rozwiązanie.

- Odkąd pod koniec 2022 r. pojawił się ChatGPT, większość firm zaczęła zastanawiać się, jak wykorzystać tę nową supertechnologię. Nie ominęło to SentiOne. Patrząc na nasze doświadczenie oraz na zasoby - zbiory danych i zespół - nie miałem wątpliwości, że jesteśmy w stanie zbudować najlepszy tego typu model dla języka polskiego, eliminując jednocześnie wady oryginalnego rozwiązania i czyniąc go możliwym do wykorzystania przez firmy. Nasze boty rozumieją ludzkie intencje na poziomie 96 proc. - lepiej, niż niejeden prawdziwy człowiek - mówi Bartosz Baziński, prezes SentiOne.

- Konwersacyjna sztuczna inteligencja jest obecnie wykorzystywana głównie do automatyzacji obsługi klienta, m.in. przez banki, placówki medyczne i ubezpieczycieli. Bot stanowi element budowania wizerunku marki, musi być godny zaufania nie stanowić ryzyka dla firmy. I taka jest właśnie jest nasza technologia LLM - dodaje Bartosz Baziński.

Trenowanie na ogromnych zbiorach zweryfikowanych danych

Najnowsza konwersacyjna inteligencja od SentiOne jest trenowana na ogromnych zbiorach zweryfikowanych danych z konkretnych branż, co zapewnia jej szeroką wiedzę dziedzinową i usuwa ryzyko przekazywania przez nią fałszywych informacji.

Przedstawiciele spółki zapewniają, że potrafi też samodzielnie interpretować informacje z dowolnej bazy wiedzy (np. regulamin usług banku lub informacje produktowe), dzięki czemu może w prosty sposób wyjaśnić wszystkie zawiłości i zapisy (np. polisy czy kredytu) oraz odpowiedzieć na dodatkowe pytania.

- Dzięki naturalnemu językowi wypowiedzi rozmowa z botem zbudowanym w technologii LLM jeszcze bardziej przypomina rozmowę z prawdziwym człowiekiem, zwiększając tym komfort rozmówcy - zapewniono.

By zapewnić bezpieczeństwo danych, firmy mają możliwość wdrożenia rozwiązania on-premise, czyli w prywatnej chmurze lub na własnej infrastrukturze serwerowej. Bot oparty o LLM może przyjąć dowolny charakter lub sposób mówienia, wybrany odgórnie albo dostosowany do sposobu wypowiedzi osoby, z którą w danym momencie rozmawia, dzięki czemu sprawia jeszcze bardziej naturalne i przyjazne wrażenie.

42 miliony złotych na inwestycje w sztuczną inteligencję

W ciągu 11 lat swojego istnienia SentiOne zainwestował w rozwój technologii AI już 42 mln zł. Ich algorytmy każdego dnia gromadzą i analizują ponad 40 mln wzmianek z domen publicznych z całego świata, takich jak media społecznościowe, fora, serwisy informacyjne czy blogi. Rozumieją ludzkie intencje na poziomie 96 proc. i są w stanie wskazać towarzyszące im emocje - radość, smutek, złość, rozczarowanie, a nawet sarkazm.

W ramach linii biznesowej Automate spółka tworzy zaawansowane boty, wspierające firmy w obsłudze klienta - w Polsce korzystają z nich m.in. Alior Bank, Kruk SA, BNP Paribas, jak i telekomy czy firmy logistyczne. Współpracuje z ponad 400 markami na ponad 30 rynkach całego świata m.in. Procter & Gamble, McDonald's, Nike, Unilever, Beiersdorf, Tesco, Starcom, Mindshare, Mediacom czy Saatchi & Saatchi.

Posiada biura w Gdańsku, Warszawie, Londynie, Ostrawie, Budapeszcie, Monachium, Eindhoven, Meksyku i Dubaju. SentiOne to polska spółka założona w 2011 r.