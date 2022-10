Jest szansa dla polskich firm na podbicie rynku. Można też dostać pieniądze

Są jeszcze ostatnie miejsca dla przedsiębiorców w tegorocznej edycji programu Innovation Coach. Można się również zgłaszać na rok 2023. To dla firmy szansa na produkt czy usługę, która podbije rynek, oraz na unijne dofinansowanie.

Innovation Coach to unijny program skierowany do przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić prace badawczo-rozwojowe, ale nie wiedzą, jak ten proces rozpocząć oraz nie mają doświadczenia w pozyskiwaniu środków na B+R+I (Badania, Rozwój i Innowacje). Realizuje go Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w partnerstwie z Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) jako część Instrumentu STEP "Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł na Projekt".

Chodzi o to, żeby pomóc przedsiębiorcom wejść na ścieżkę innowacji

Jak to działa w praktyce, opowiada nam jeden z coachów – Magdalena Zabochnicka, profesor Politechniki Częstochowskiej na Wydziale Infrastruktury i Środowiska.

- W tym programie chodzi o to, żeby pomóc przedsiębiorcom, którzy chcieliby wejść na ścieżkę innowacji, pomóc zidentyfikować im możliwości, wykazać ich potrzeby, wskazać możliwość dofinansowania, ale też ostrzec przed barierami, które mogą napotkać, wchodząc na rynek z innowacyjnym produktem lub usługą - mówi Magdalena Zabochnicka.

Jak dodaje, przedsiębiorcy są coraz bardziej skłonni do inwestowania w innowacyjne rozwiązania. Zdają sobie sprawę, że rynek jest tak silnie nasycony produktami i usługami, że swoje miejsce znajdują na nim tylko te firmy, które się wyróżniają nowatorskim ujęciem.

Przedsiębiorca po zakwalifikowaniu się do programu otrzymuje możliwość spotkania się z ekspertem-coachem innowacji, by razem mogli przyjrzeć się firmie i, jak mówi prof. Zabochnicka, złapać innowacyjną perspektywę.

Przez miesiąc, w ramach kilku spotkań, diagnozuje się stan firmy, zasoby ludzkie i finansowe oraz możliwości jej rozwoju. Coach ocenia pomysł na innowację, a jeśli firma takiego nie ma, podsuwa własny. Z doświadczenia wynika, że układa się to w proporcji 50/50. To znaczy, że połowa firm przychodzi do programu z własnym pomysłem na innowację, a połowa oczekuje, że dostanie go od coacha, który w wielu przypadkach ma lepsze rozeznanie rynku.

- Wskazuję kilka rozwiązań, wspólnie z firmą wybieramy optymalne - mówi Magdalena Zabochnicka. - Moim zdaniem wszystkie firmy mogą się rozwijać innowacyjnie, szczególnie te, które zajmują się produkcją, ale usługowe również. Czasami się śmieję, że praktycznie każdej jestem w stanie wskazać innowacyjną drogę rozwoju i pomóc na nią wejść.

Liczą się nie tylko innowacje przełomowe, mniejsze też mają znaczenie

W przeważającej liczbie przypadków nie chodzi o tzw. innowacje przełomowe - o te naprawdę trudno - ale o pomysły, które mimo że nie mają takiej skali, są w stanie pchnąć firmę do przodu. Tym bardziej że może być to wstęp do pozyskania unijnych funduszy. Uczestniczący w programie dowiadują się, jak po nie sięgnąć.

W sumie przez program Innovation Coach przeszło dotychczas ponad 900 firm. Są jeszcze ostatnie wolne miejsca w tegorocznej edycji. Od stycznia startuje nowa.

- Zapraszam do udziału. To nic nie kosztuje, a zawsze jest szansa na zdobycie wiedzy, która może się przydać dla rozwoju firmy - kończy prof. Zabochnicka.

Zobacz rozmowę wideo na temat zasad uczestnictwa w Innovation Coach

Działanie programu Innovation Coach zostało zaprezentowane podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0, która w dniach 4-5 października odbyła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.