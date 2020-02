Jest tylko jeden sposób, by przezwyciężyć dominację Chin i USA na rynku danych

Zwiększenie dostępu europejskich firm i instytucji do danych i umożliwienie ich przetwarzania przewiduje m.in. strategia wspólnego rynku danych UE, przedstawiona przez Komisję Europejską. Ma ona pomóc Unii przezwyciężyć dominację amerykańskich i chińskich firm.

KE, która w środę zaprezentowała plany dotyczące rozwoju AI, przedstawiła również projekt stworzenia wspólnego unijnego rynku danych.

W ramach tej strategii KE chce m.in. zwiększyć dostęp europejskich naukowców i przedsiębiorców do danych przez stworzenie europejskich zbiorów danych, gdzie firmy i instytucje mogłyby zarówno magazynować swoje dane, jak i mieć dostęp do innych zbiorów. Żeby to osiągnąć Komisja, proponuje stworzenie ram prawnych, dotyczących zarządzania danymi, dostępu do nich i ich przetwarzania. Jak zapowiadają unijni urzędnicy, reguły te muszą być uczciwe i czytelne, muszą też być spójne z europejskimi wartościami, takimi jak ochrona danych osobowych i ochrona konsumentów.

"Ilość danych generowanych przez przemysł i instytucje wciąż rośnie. A wiadomo, że im większy będzie nasz dostęp do danych, tym lepsze i efektywniejsze algorytmy będziemy mogli stworzyć. Chcemy więc umożliwić lepszy dostęp do europejskiego zbioru danych" - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Layen. I dodała, że mieszkańcy, przedsiębiorcy i organizacje powinni mieć możliwość podejmowania lepszych decyzji w oparciu o jak największą liczbę informacji. Te informacje powinny być dostępne dla wszystkich, niezależnie od tego, czy mowa o sektorze prywatnym, czy publicznym, o małych firmach, czy też gigantach technologicznych.

KE chce także odblokować dane nieużywane i sprawić, żeby były one dostępne dla mieszkańców i przedsiębiorców w Unii Europejskiej.

"Nasze społeczeństwo generuje ogromną ilość danych przemysłowych i publicznych, które zmieniają sposób, w jaki produkujemy, konsumujemy i żyjemy. Chciałbym, żeby europejskiej firmy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, miały dostęp do tych danych i na ich podstawie mogły działać z korzyścią dla mieszkańców UE, np. rozwijając wdrażanie sztucznej inteligencji" - powiedział komisarz UE ds. przemysłu i rynku wewnętrznego Thierry Breton.

Unijni urzędnicy zapewniają, że dzięki stworzeniu silnego jednolitego rynku danych, UE mogłaby znieść dominację amerykańskich i chińskich na forum technologicznym.

"Europa ma wszystko, co potrzeba, żeby stać się liderem na rynku danych, ale jednocześnie zachować technologiczną suwerenność, pozycję lidera na rynku technologii i konkurencyjność w obszarze gospodarki" - zapewnił w środę komisarz Breton.

Komisja chce przeznaczyć 4-6 mld euro na rozwój wspólnego rynku danych UE.