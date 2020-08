Jest wstępne postanowienie sądu ws. Epic Games przeciwko Apple

Kalifornijski sąd okręgowy wydał wstępne postanowienie w sprawie wytoczonej koncernowi Apple przez producenta gier Epic Games w związku z konfliktem pomiędzy firmami dotyczącym płatności od graczy - informuje we wtorek Reuters.

Wstępne postanowienie o zabezpieczeniu powództwa zostało wydane w poniedziałek po południu czasu amerykańskiego po pierwszym dniu procesu wytoczonego koncernowi z Cupertino przez firmę Epic Games. Prowadząca sprawę sędzia Sądu Okręgowego dla Północnej Kalifornii Ivonne Gonzalez Rogers zastrzegła jednak, że jego treść nie będzie miała wpływu na ostateczne rozstrzygnięcie sporu.

Zgodnie z poniedziałkową decyzją do czasu wydania wyroku w sprawie Apple nie będzie mógł odciąć Epic Games oraz innych twórców gier korzystających z oprogramowania do obsługi grafiki 3D Unreal Engine (Epic) od dystrybucji na platformie App Store (Apple). Sędzia nie przychyliła się natomiast do drugiego z żądań producenta gier i nie nakazała dostawcy systemu iOS przywrócenia do sklepu usuniętej z niego w połowie sierpnia gry "Fortnite".

"Epic Games i Apple mają prawo prowadzić spór sądowy, jednak konflikt pomiędzy nimi nie powinien zagrażać interesom (firm - red.) postronnych" - uzasadniła swoją decyzję sędzia Gonzalez Rogers.

Spór pomiędzy Epic Games a Apple wywiązał się wokół 30-proc. marży pobieranej od wszystkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem oficjalnego sklepu z oprogramowaniem na urządzenia z systmemem iOS. Epic miał się starać ominąć ten wymóg, umożliwiając dokonywanie opłat bez pośrednictwa Apple'a. Koncern Tima Cooka uznał to za złamanie zasad umowy dystrybucyjnej i usunął "Fortnite" z oferty AppStore. Do podobnej sytuacji doszło również na konkurencyjnej platformie Google Play z oprogramowaniem na urządzenia z Androidem.

Epic Games utrzymuje, że kolejnym krokiem działań planowanych w ramach nacisków na producenta "Fortnite" miało było zablokowanie od 28 sierpnia br. dostępu do platformy Apple'a dla deweloperów oprogramowania dla sprzętów z systemami operacyjnymi macOS i iOS wszystkich gier korzystających z silnika Unreal Engine - także tych wyprodukowanych przez inne niż Epic studia. Wstępne postanowienie sądu wyklucza na razie taką ewentualność.