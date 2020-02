Jourova: UE musi wprowadzić odpowiedzialność platform internetowych (aktl.)

UE musi wprowadzić dodatkowe regulacje dot. platform internetowych, w tym odpowiedzialność za niewłaściwe materiały - powiedziała komisarz ds. sprawiedliwości Vera Jourova po poniedziałkowym spotkaniu przedstawicieli Komisji Europeskiej z szefem Facebooka.

Podczas rozmowy z komisarzami UE Mark Zuckerberg przestrzegał, że wprowadzenie przez UE zbyt sztywnych regulacji dla firm technologicznych może zahamować innowacje i ograniczyć wolność słowa.

"Przeprowadziliśmy głęboką dyskusję m.in. o roli platform internetowych w radzeniu sobie z dezinformacją czy próbami ingerencji w wybory. Zgodziliśmy się co do tego, że potrzeba większej przejrzystości jeśli chodzi o dane i algorytmy, żeby uodpornić społeczeństwo na manipulacje w sieci" - powiedziała po spotkaniu komisarz Jourova.

Jak dodała, spotkanie było okazją do przypomnienia szefowi Facebooka, że UE ma silne przepisy dotyczące prywatności, których Facebook ma obowiązek przestrzegać. Komisarz zaznaczyła również, że dotychczasowe dobrowolne porozumienie, czyli tzw. Kod Postępowania, pomiędzy firmami IT a Komisją w sprawie usuwania szkodliwych treści, co prawda przyniosło pozytywne rezultaty, ale UE musi wprowadzić dodatkowe regulacje, w tym odpowiedzialność platform za niewłaściwe materiały.

"Facebook nie może odsuwać od siebie całej odpowiedzialności" - podkreśliła Jourova.

Z kolei komisarz UE ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton zapowiedział, że KE do końca roku przyjmie regulacje dotyczące usług cyfrowych, czyli tzw. Digital Services Act (kodeks usług cyfrowych), który ma m.in. regulować globalne platformy internetowe.

Mark Zuckerberg odwiedził Brukselę w poniedziałek, na dwa dni przed ogłoszeniem przez Komisję Europejską jej planów stworzenia wspólnego rynku danych, co miałoby m.in. umożliwić UE obalenie dominacji amerykańskich oraz chińskich firm na rynku technologicznym. Szef Facebooka spotkał się m.in. z unijną komisarz ds. cyfryzacji Marghrete Vestager, komisarzem ds. rynku wewnętrznego Thierry'm Bretonem oraz komisarz ds. sprawiedliwości Verą Jourovą.

Według Reutera Zuckerberg przestrzegał unijnych polityków, że wprowadzenie zbyt sztywnych regulacji dla firm internetowych może skutkować zahamowaniem innowacji i ograniczyć wolność słowa. Odniósł się też do doniesień, że UE chce obarczyć firmy technologiczne odpowiedzialnością za mowę nienawiści oraz inne nielegalne treści publikowane na platformach internetowych. Według szefa Facebooka te plany "ignorują naturę internetu".

Zuckerberg przekazał też komisarzom przygotowaną przez Facebooka Białą Księgę, czyli propozycje dotyczące wprowadzenia regulacji ws. firm technologicznych, w której zawarto także towarzyszące im wątpliwości.

"Takie regulacje stłumią innowacyjność oraz ograniczą prawo jednostek do wolności wypowiedzi" - napisano w przekazanym Komisji dokumencie. Firma podkreśliła również, że szykowane przez UE przepisy powinny być "proporcjonalne i konieczne".

Jednocześnie w opublikowanym również w poniedziałek na stronach Financial Times artykule Mark Zuckerberg przyznał, że branża technologiczna potrzebuje nowych regulacji, tak, by prywatne firmy nie musiały same podejmować decyzji dotyczących ważnych wartości społecznych.

W najbliższą środę Komisja Europejska zaprezentuje swoje plany co do stworzenia silnego unijnego rynku danych oraz ws. zarządzania wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

W ubiegłym miesiącu Brukselę odwiedzili również szef Google'a Sundar Pichai i szef Microsoftu Brad Smith.