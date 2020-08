Jowita Michalska i Krzysztof Szubert gośćmi EEC Online

10 sierpnia odbędzie się kolejna odsłona tegorocznego, trwającego już od maja Europejskiego Kongresu Gospodarczego w internecie - EEC Online. Dwie z rozmów będą poświęcone cyfryzacji – możliwościom, jakie się przed nią otworzyły i wyzwaniom, jakich wymaga ich realizacja.





Przede wszystkim jednak nowe rozwiązania wymagają pieniędzy. Potrzebne są fundusze zarówno na tworzenie i rozwój nowych rozwiązań, jak i na wprowadzanie ich w firmach.Jedną z instytucji wspierających skalowanie start-upów i ogólnie firm technologicznych na wyższe poziomy niż tylko etap seedowy jest NCBR Investment Fund. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Jego roczny budżet inwestycyjny to ponad 100 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł. Mas on działać poprzez system funduszy partnerskich, co pozwoli podwoić oferowane środki. Według Krzysztofa Szuberta, prezesa NCBR Investment Fund, da to w sumie 1,4 mld zł w okresie 5-6 lat.Czytaj także: XII Europejski Kongres Gospodarczy - ruszyła rejestracja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma do dyspozycji szereg innych narzędzi, służących rozwojowi firm. Do dyspozycji jest program Digital Europe o wartości 10 mld euro, powołany do prac nad sztuczną inteligencją, cyberbezpieczeństwem i nowoczesnymi usługami. Program Horyzont 2020 czy jego nowa odsłona Horyzont Europa, jest szacowany na 100 mld euro.Gospodarka ery cyfrowej: przodujące branże, kluczowe technologie, zarządzanie i efektywność; ludzie i kompetencje, wsparcie finansowe i instytucjonalne wobec przyspieszenia cyfrowej transformacji, będą tematami sesji Cyfryzacja, która odbędzie się 10 sierpnia w godzinach 12:35 – 12:55.Podczas naszego spotkania Paweł Szygulski, dziennikarz WNP.PL będzie rozmawiał o technicznej i finansowej przyszłości cyfryzacji z Jowitą Michalską, prezes fundacji, Digital University, SingularityU Warsaw Chapter Ambassador oraz Krzysztofem Szubertem, prezesem NCBR Investment Fund ASI SA, byłym sekretarzem stanu oraz pełnomocnikiem rządu ds. jednolitego rynku cyfrowego.