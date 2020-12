Jowita Michalska: transformacja cyfrowa przyspieszyła, firmy nie unikną istotnych zmian

Stawiamy krok w zupełnie nieznane - mówi Jowita Michalska, założyciel Digital University, i podkreśla, że dziś powinniśmy budować most łączący nas z potencjałem sztucznej inteligencji. W rozmowie w ramach cyklu EEC People wyjaśnia, czego powinniśmy uczyć młode pokolenia, skąd czerpać cyfrowe inspiracje i czy bać się robota - współpracownika.

Polska na początku drogi

W dłuższej perspektywie - 20-30 lat, gospodarki będą przechodziły na system, w którym pracy dla ludzi będzie coraz mniej. Ta zmiana wymagać będzie wiele nie tylko od rządów państw czy zarządów firm, dużo zmienić będzie musiało się także w myśleniu samych ludzi.- Większość prac będzie wykonywana przez technologię. Większość decyzji przez nią podejmowanych będzie dla nas niezrozumiała. W perspektywie 30 lat większość pracy będzie lepiej, skuteczniej, szybciej i ekonomiczniej wykonywana przez technologie i z tego będą pojawiały się pieniądze. Dlatego czekają nas szerokie rozmowy m.in. o uniwersalnym dochodzie podstawowym - dodaje Michalska. Jak podkreśla, hasłem przewodnim w firmach powinien być dziś reskilling i upskilling umiejętności pracowników.Badanie Dell Digital Transformation Index wskazuje, że coraz więcej firm działających w Polsce wkracza na ścieżkę cyfrowej transformacji. Wskaźnik postępów w digitalizacji przedsiębiorstw w Polsce jest nieznacznie wyższy niż średnia europejska – wynosi 81 proc. (średnia 75 proc.).Jak wynika z raportu, zwiększa się liczba firm mających długoletnie plany cyfryzacji. Dwa lata temu większość organizacji stanowiły w Polsce firmy digitalizujące się stopniowo i raczej planujące przyszłe kroki tego procesu. Dziś największy odsetek stanowią biznesy z dojrzałym planem cyfryzacji popartym inwestycjami w innowacje technologiczne (w 2020 roku - 43 proc., poprzednio 24 proc.).- Jesteśmy na początku drogi, jednak tych ruchów jest coraz więcej. Widać to m.in. po popularności naszych działań w Digital University. Przez lata organizacje bardziej mówiły o transformacji, niż ją faktycznie przeprowadzały lub próbowały przeprowadzać. Dziś dostaliśmy mniej więcej 10-letniego przyspieszenia i musimy się do tego dostosować - wyjaśnia Jowita Michalska.