Już blisko 5,1 mln Polaków posługuje się elektronicznym dowodem osobistym

Od wprowadzenia nowego cyfrowego dokumentu tożsamości mDowód pobrało już blisko 5,1 mln Polaków, z czego ponad 600 tys. to osoby, które wcześniej nie korzystały z aplikacji mObywatel - poinformowało w poniedziałek Biuro Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.

Resort cyfryzacji poinformował, że od 14 lipca wydał sześć głównych wersji aplikacji mObywatel, uruchamiając kolejne usługi, w tym np. mandaty, możliwość sprawdzenia danych w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW)oraz opcję sprawdzenia jakości powietrza. W mObywatelu można już także umówić się na e-wizytę w ZUS.

Ministerstwo Cyfryzacji zauważa, że aplikacja mObywatel 2.0 cieszy się popularnością wśród Polaków. Jak poinformowano, ponad 3,6 mln Polaków sprawdziło mandaty. Jest to obecnie najpopularniejsza usługa, która została zrealizowana z Ministerstwem Finansów.

Resort wylicza, że ponad 5 mln Polaków sprawdziło przed wyborami swoje dane w CRW, ponad 600 tys. osób sprawdziło w mObywatelu historię pojazdu, a ponad milion razy sprawdzano jakość powietrza. Informacja o odczycie zanieczyszczenia powietrza pochodzi z mierników Edukacyjnej Sieci Antysmogowej NASK.

"Codziennie do mObywatela logujemy się ponad 514 tys. razy - z dokumentów i funkcji aplikacji korzystamy coraz częściej, nie jest to tylko aplikacja ściągnięta na telefon. Widać, że była potrzebna i jest duże zainteresowanie załatwianiem online spraw urzędowych. Szeroka kampania reklamowa, którą mogliście śledzić w telewizji, radiu i w sieci z pewnością przyczyniła się do upowszechnienia mObywatela" - podało Biuro Komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji.