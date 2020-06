Już ponad 3 miliony Polaków ma e-dowód

Ponad 3 mln Polaków odebrało już e-dowód, czyli dowód z warstwą elektroniczną, który umożliwia m.in. elektroniczne komunikowanie się z administracją publiczną - poinformowało MC w komunikacie. Dowody z warstwą elektroniczną wydawane są od marca zeszłego roku.

MC przypomniało też w komunikacie, że wnioski o dowód osobisty można składać także przez internet, do czego potrzebne jest cyfrowe zdjęcie oraz założenie profilu zaufanego.





Ponad 3 miliony Polaków ma już #edowód. Jeśli i Wy planujecie wymianę swojego dokumentu tożsamości, a może niebawem kończycie 18 lat 🥳, załatwcie to online. Tak jest najszybciej i najwygodniej. To udowodnione🤞Działajcie📲 #ePolakpotrafi #KEI https://t.co/gId0dsMnM5 — Ministerstwo Cyfryzacji (@MC_GOV_PL) June 25, 2020

Korzystanie z warstwy elektronicznej w nowym dowodzie nie jest obowiązkowe; można jej nie aktywować przy odbieraniu dowodu i zrobić to później, w dowolnym momencie.



Po to, by korzystać ze wszystkich funkcji e-dowodu, należy ustawić swój własny kod PIN do podpisu osobistego (sześć cyfr) i kod PIN do profilu osobistego (cztery cyfry). Kody te (w sposób podobny do tego znanego przy kartach do bankomatów) można ustalić w urzędzie przy odbiorze albo później, w dowolnym momencie.

MC zachęca także w komunikacie do stosowania aplikacji eDO App, która zastępuję czytnik.