Już za tydzień rozpoczną się 5. European Tech and Start-up Days

Kilkanaście debat z udziałem przedstawicieli największych korporacji i odnoszących sukcesy start-upów. 18 finalistów konkursu Start-up Challenge. Dwa dni z prezentacjami, networking i integracja z największą imprezą biznesową Europy Centralnej – już za tydzień rozpoczną się 5. European Tech and Start-up. Wydarzenie w formie hybrydowej towarzyszy XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Stacjonarne debaty, wystąpienia i prezentacje będą transmitowane online.

Do tegorocznej edycji towarzyszącemu wydarzeniu konkursu Start-up Challenge zgłosiło się 250 start-upów.18 najlepszych: Ai Factory, Biotts, CUSTOMY, DAC, EasyFootings, Gamehag, Genegoggle, GGPredict, Heavy Kinematic Machines, Holo4Labs, Hugo Green Solutions, ICsec, KPMP, MC2 Innovations, NataLab, Panamint, Progresja Silencions, Space, zaprezentuje się na scenach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz przed uczestnikami European Tech and Start-up Days, a także oglądającymi wydarzenia online.Tym samym poznamy np. ekologiczny sposób wytwarzania chłodu, start-upy działające w sektorze kosmicznym oraz na rynku gamingowym, rozwiązania dla medycyny, budownictwa czy z zakresu cyberbezpieczeństwa.Autorzy najciekawszych pomysłów na biznes dzięki obecności na European Tech and Start-up Days mogą dotrzeć ze swoimi pomysłami bezpośrednio do obecnych na Europejskim Kongresie Gospodarczym przedstawicieli dużych firm i korporacji oraz oglądających wydarzenie w internecie.Finaliści tegorocznej edycji konkursu walczą dodatkowo o grant finansowy. Fundatorem nagród inSilesia o łącznej puli wynoszącej 50 tys. zł jest Marszałek Województwa Śląskiego. Swoje wsparcie dla najlepszych start-upów deklarują także: Śląski Fundusz Rozwoju oraz Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.Laureaci Start-up Challenge 2020 zyskują także mentoring oferowany w ramach stworzonego przez Sebastiana Kulczyka nowatorskiego programu Incredibles, wspierającego młode firmy z sektora nowych technologii. Tradycyjnie Europejski Kongres Gospodarczy i European Tech and Start-up Days wspiera szereg partnerów, w tym ING Bank Śląski, Huawei, PARP, Siemens, xtb.European Tech and Start-up Days to wydarzenie łączące start-upy i korporacje oraz organizacje wsparcia biznesu. Celem imprezy jest integracja środowiska młodych przedsiębiorców z ekspertami, prezesami dużych spółek, inwestorami i odnoszącymi sukcesy biznesmenami, którzy będą obecni na Europejskim Kongresie Gospodarczymw Katowicach. 5. European Tech and Start-up Days odbędą się w dniach 3-4 września 2020 r. z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.Współgospodarzem European Tech and Start-up Days jest Miasto Katowice.