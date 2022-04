K2 wzmacnia biznes, by dalej rosnąć. To kosztuje

Przychody operacyjne K2 w 2021 roku wzrosły ponownie, tym razem o 13 proc., do najwyższego w historii poziomu 75 mln zł – informuje grupa dostarczająca rozwiązania technologiczne i marketingowe, oparte o AI, Big Data, software i chmurę obliczeniową. Liderem wzrostów był największy biznes – software house Fabrity.

Fabrity to spółka działająca na międzynarodowym rynku ICT w segmencie usług związanych z projektowaniem, tworzeniem, rozwojem i utrzymaniem dedykowanego oprogramowania dla dużych przedsiębiorstw i nowoczesnych firm technologicznych. Przychody operacyjne tego segmentu zwiększyły się o 19 proc., przekraczając 35 mln zł.

Operator chmury publicznej Oktawave urósł o blisko 12 proc., do ponad 18 mln zł. Spółka dostarcza usługi przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (IaaS) oraz usługi planowania, wdrażania i utrzymania środowisk chmurowych. Tworzy otwartą technologię chmurową oraz wspiera w transformacji cyfrowej, realizacji strategii multicloud, migracji i zarządzaniu chmurą obliczeniową.

„Dla najmłodszego biznesu grupy wzrost przychodów w ujęciu procentowym był trzycyfrowy, a kamieniem milowym było osiągnięcie 1 mln zł rocznego przychodu powtarzalnego” – informuje K2.

Jak zaznacza, biznesom marketingowym (K2 Create i K2 Precise) nie udało się zwiększyć skali działalności. Zaważyła na tym utrata jednego klienta o znaczącym wpływie na przychody. Choć agencja K2, od zeszłego roku działająca pod szyldem K2 Create, odbudowała się po kilku trudnych latach, pozyskując nowych klientów i osiągając zysk operacyjny – zwraca uwagę zarząd spółki.

Pomoc pandemiczna

Pomimo wzrostu przychodów, zyski grupy były w 2021 roku nieznacznie niższe niż w rekordowym 2020 roku. Skorygowany wynik EBITDA (zysk operacyjny przed potrąceniem odsetek, podatków i amortyzacji) zmniejszył się o 1,5 mln zł (-11 proc.), natomiast zysk netto o 0,4 mln zł (-7 proc.).

„Spadek rentowności w porównaniu do 2020 roku jest efektem zapowiadanych przez nas i realizowanych wzmocnień, bez których Grupa K2 po prostu nie byłaby w stanie rosnąć. Przykładowo, Fabrity w zeszłym roku zbudowało kompetentny zespół rekrutacji, adresujący główną potrzebę biznesu, tj. pozyskiwanie specjalistów IT. To oczywiście kosztuje, ale bez mocnego teamu HR dalszy wzrost naszego największego biznesu – liczymy, że szybszy niż dotychczas - nie byłby możliwy. Ponadto na różnicę między wynikami 2021 a 2020 roku ma wpływ również jednorazowa pomoc pandemiczna w wysokości 745 tys. zł w roku 2020, z której w roku 2021 już nie korzystaliśmy” – podaje zarząd K2.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania z obszarów software engineering i cloud, jak również usługi transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, oparte o zaawansowaną analitykę. Realizuje projekty i usługi m.in. dla takich marek, jak Netflix, Google, Pepsi, Samsung czy Carrefour.

Spółka K2 Holding (wcześniej K2 Internet) od 6 czerwca 2008 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.