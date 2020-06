Kalifornia chce wymusić uznanie kierowców Ubera i Lyfta za pracowników

Stan Kalifornia chce wymusić na drodze sądowej uznanie kierowców Ubera i Lyfta za pracowników, a nie podwykonawców firm, co dawałoby im prawa m.in. do opieki zdrowotnej i świadczeń dla bezrobotnych. W czwartek ma zostać złożony wniosek o wstępny nakaz w tej sprawie.

To dalszy ciąg sporu pomiędzy spółkami przewozowymi opierającymi się na tzw. gig economy a ich największym rynkiem w USA. Jeszcze w styczniu Kalifornia przyjęła nową legislację chroniącą pracowników zleceniowych, szerzej znaną pod skrótem AB5. W maju przepisy te posłużyły za punkt wyjścia do pozwu przeciwko Uberowi i Lyftowi za nieprawidłowe klasyfikowanie kierowców i unikanie w ten sposób obowiązkowych świadczeń pracowniczych. Jak wskazuje Reuters, ma to szczególne znaczenie w dobie kryzysu związanego z pandemią Covid-19, która przyczyniła się do najwyższego od lat bezrobocia w USA, a także drastycznie ograniczyła popyt na usługi przewozu osób.

Biuro prokuratora generalnego Kalifornii przekazało, że w czwartek jego prawnicy złożą do sądu stanowego w San Francisco wniosek o wstępny nakaz uznania za pracowników osób zatrudnianych jako kierowcy i dostawcy, a otrzymujących zlecenia za pośrednictwem firmowych aplikacji m.in. Ubera i Lyfta. Wiązałoby się to z obowiązkiem zapewnienia przez przedsiębiorstwa takich świadczeń jak płatne nadgodziny czy opieka zdrowotna. Spółki stanowczo sprzeciwiają się propozycji.

Uber wydał oświadczenie, w którym przekonuje, jakoby większość kierowców preferowała "niezależność" zapewnianą przez status podwykonawców. Firma zapewnia też, że wprowadziła już zmiany w związku z AB5. Szacuje też, że jeśli sąd wymusi przeklasyfikowanie kierowców, 158 tys. z nich straci w Kalifornii pracę.

Podobne stanowisko zajął również konkurencyjny Lyft. "Jeśli sądy przychylą się do wniosku prokuratora generalnego, będzie to miało katastrofalne skutki dla milionów Kalifornijczyków w najgorszym możliwym momencie" - ostrzega spółka.

Wysłuchanie ws. statusu pracowników zleceniowych ma się odbyć przed sądem w San Francisco 6 sierpnia.

Na środowych zamknięciach giełdy nowojorskiej i Nasdaq notowania odpowiednio, Ubera i Lyfta zniżkowały o ponad 7,8 proc. względem poprzedniego dnia. W obrocie przed czwartkowymi otwarciami obserwowana jest dalsza tendencja spadkowa.