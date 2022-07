Kanada: Aktualizacja systemów informatycznych odcięła klientów firmy od internetu i łączności telefonicznej

Planowana aktualizacja systemów odcięła od internetu i łączności telefonicznej 12 mln klientów Rogersa, jednej z największych kanadyjskich firm telekomunikacyjnych – wynika z najnowszych wyjaśnień koncernu. Po weekendzie wyjaśnień wysłuchają parlamentarzyści.

Klienci różnych usług firmy Rogers straciło dwa tygodnie temu dostęp do m.in. internetu i sieci komórkowych, na prawie 24 godziny. Regulator rynku, Canadian Radio-Television and Telecommunications Commission (CRTC) dał Rogersowi dwa tygodnie na wyjaśnienia, a w weekend upublicznił część liczącego 25 stron listu prezesa Tony'ego Staffieri. Klienci nie mogli dodzwonić się nawet na pogotowie czy policję.

Rogers twierdzi, że przygotowania i planowanie aktualizacji systemów zaczęły się wiele miesięcy temu, ale w dostępnym dokumencie brak wyjaśnień, dlaczego w tym procesie nie wykryto błędów. Podstawowy problem techniczny opisano jako załamanie się systemów podczas aktualizacji wewnętrznej sieci adresów internetowych, która jest podstawą do usług dla klientów. Wprowadzane zmiany zawiesiły filtry, które porządkują ruch w sieci, co otworzyło "wszelkie możliwe drogi dostępu do internetu" i doprowadziło do przeciążenia systemu oraz odcięcia łączności.

W najbliższy poniedziałek szefowie Rogersa będą przedstawiać wyjaśnienia przed komisją parlamentarną, a także mówić o działaniach na przyszłość. Problemy oznaczały bowiem m.in. kłopoty z telefonem alarmowym, tymczasem od 2017 roku CRTC wymaga zapewniania łączności z numerem 911, nawet jeśli sieć danego operatora nie działa. W dodatku w kwietniu 2021 roku podobne problemy pojawiły się również podczas uaktualniania systemów.

W czwartek firma zwolniła dotychczasowego szefa działu technologicznego. Rogers ma odliczyć od rachunków kwoty odpowiadające pięciu dniom usług, ale to oznacza rabat w wysokości ok. 20 CAD i spotkało się z krytyką klientów, specjalistów i mediów.

Do końca lipca Rogers miał zakończyć przygotowania do przejęcia innej wielkiej firmy telekomunikacyjnej, Shaw Communications Inc. Na przejęcie zgodzili się akcjonariusze, ale w listopadzie zaczną się dyskusje z Competition Bureau, rządową agencją dbającą o konkurencję na rynku.

Z Toronto Anna Lach