Kanada odroczyła aukcję 5G. Polska ją unieważnia

Pandemia COVID-19 nie sprzyja realizacji planów w sprawie budowy sieci 5G. Kanada właśnie ogłosiła, że aukcję na kluczowe dla 5G częstotliwości 3,5 GHz ogłosi dopiero za rok. Podobne postępowanie w Polsce właśnie kończy się fiaskiem.

Prezes UKE Marek Cichy jeszcze przed wygaszeniem jego kadencji ostrzegł, że zmiany w Prawie telekomunikacyjnym nie pozwolą na realizację celów wyznaczonych przez Komisję Europejską."Zmiana stanowiska rządu na tym etapie oraz odniesienie wymogów bezpieczeństwa i integralności sieci telekomunikacyjnej do ogłoszonej już aukcji oznacza konieczność zaplanowania i przeprowadzenia procesu dystrybucji od początku, co wyklucza możliwość realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej z wykorzystaniem pasma 3,6 GHz w 2020 r.” - napisał UKE w komunikacie z 29 kwietnia.Minister cyfryzacji Marek Zagórski zapewnił jednak, że spełnienie celów zakładanych na 2020 rok w sprawie budowy 5G jest wciąż możliwe i poinformował, że nowe postępowanie selekcyjne na częstotliwości może być ogłoszone do końca tegorocznych wakacji.Polska sieć 5G ma składać się z trzech pasm 26 GHz, 3,6 GHz oraz 700 MHz. Pasmo 26 GHz będzie używane na terenach przemysłowych i cechujących się największym zagęszczeniem ludności. Będzie zapewniało największą prędkość i przepustowość, ale za cenę konieczności bardzo dużego zagęszczenia stacji bazowych.Pozostałe tereny o zwiększonych potrzebach telekomunikacyjnych obejmie właśnie sieć w pasmach 3,6 GHz, natomiast słabiej zaludnione obszary kraju będą korzystać z 5G o częstotliwości 700 Mhz, stosunkowo mało wymagającej, jeśli idzie o zagęszczenie nadajników.W przypadku częstotliwości 3,6 GHz oraz 26 GHz ciężar budowy ma spoczywać na barkach operatorów telekomunikacyjnych, którzy zakupią pasma. Za to w przypadku pasma 700 MHz mówi się o inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.