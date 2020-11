Kanada: serwisy streamingowe powinny współfinansować rodzime produkcje

Kanada przyjęła przepisy dające krajowej radzie radiofonii i telewizji prawo do pobierania od serwisów streamingowych, jak platformy Netfliksa czy Amazona, opłat na rzecz wspierania rodzimych produkcji. Władze liczą, że do 2023 r. uda im się zgromadzić 630 mln USD.

Przegłosowane przepisy wzmocnią kompetencje kanadyjskiej rady radiofonii i telewizji (Canadian Radio-television and Telecommunications Commission, CRTC) i dadzą jej uprawnienia do pobierania od serwisów strumieniowania wideo prowizji, które pomogą finansować rodzime produkcje. Władze tłumaczą, że podobne regulacje dotyczą już krajowych wydawców, którzy zobowiązani są przeznaczać część swojego budżetu na wspieranie lokalnych twórców. Zdaniem kanadyjskich prawodawców nie ma powodu, żeby z podobnych przepisów wyłączone miały być zagraniczne serwisy.

"Nasz rząd wierzy, że każdy, kto korzysta z systemu, powinien też wnosić do niego sprawiedliwy wkład" - powiedział mediom kanadyjski minister dziedzictwa narodowego Stephen Guilbeault.

Władze Kanady mają nadzieję, że uda im się w ten sposób zyskać do 2023 r. 630 mln dolarów amerykańskich (830 mln dolarów kanadyjskich). Przepisy nie precyzują jednak, w jakiej dokładnie formie miałaby być pobierana opłata.

Eksperci oceniają, że dzięki nowym przepisom CRTC zyska nowe uprawnienia do regulowania działania internetowych serwisów streamingowych oraz karania firm, które nie dostosują się do regulacji. Ostrzegają zarazem, że może to zniechęcić niektóre firmy do wejścia na kanadyjski rynek.

"Nowe przepisy tworzą pewną niepewność rynkową, która paradoksalnie może doprowadzić do zmniejszenia nakładów na kanadyjskie produkcje, a także opóźnić wprowadzanie do Kanady części nowych usług" - skomentował Michael Geist, badacz z Uniwersytetu w Ottawie.

Netflix i Amazon nie chciały komentować doniesień.