Kanada zawiesza finansowanie wspólnych z Rosją badań naukowych

Rząd Kanady zwrócił się w piątek do kanadyjskich instytucji wspierających badania naukowe, by powstrzymały się od finansowania wszelkich porozumień badawczych z rosyjskimi instytutami naukowymi.

Rząd Kanady zwrócił się w piątek do kanadyjskich instytucji udzielających grantów na badania naukowe, by powstrzymały się od finansowania wszelkich porozumień badawczych z rosyjskimi instytutami nauykowymi. "Kanada potępia w najsilniejszy możliwy sposób niczym nieusprawiedliwioną inwazję zarządzoną przez Władimira Putina (…) W duchu solidarności zwrócilismy się do podlegających nam organizacji udzielających finansowania, szczególnie do trzech agencji przekazujących granty, czyli do Kanadyjskich Instytutów Badań nad Zdrowiem, Rady Badań Nauk Przyrodniczych i Inżynieryjnych i do Rady Badań Nauk Społecznych i Humanistycznych, by powstrzymały się od zawierania porozumień z rosyjskimi instytutami badawczymi" - napisali we wspólnym komunikacie minister innowacji, nauki i przemysłu François-Philippe Champagne oraz minister zdrowia Jean-Yves Duclos.

W komunikacie podkreślono, że ze względu na "historyczną rolę naukowców, pracowników akademickich i badaczy w obronie wolności przed tyranią", nie chodzi o całkowity zakaz współpracy z poszczególnymi naukowcami rosyjskimi. Natomiast ministrowie zwrócili się do agencji finansujących badania, by "wprowadziły ścisłe zasady uniemożliwiające finansowanie współpracy badawczej, której wyniki mogłyby być przedmiotem zainteresowania reżimu Władimira Putina". Podobne zabezpieczenia mają wprowadzić Krajowa Rada Badań Naukowych i 11 innych placówek, prowadzących badania m.in. nad komputerami kwantowymi, genetyką i fizyką teoretyczną.

Jednocześnie tworzony jest specjalny fundusz pomocy dla ukraińskich naukowców, studentów i doktorantów, zarówno będących już w Kanadzie jak i znajdujących się jeszcze na Ukrainie.

Z Toronto Anna Lach