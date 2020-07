Kanada zrywa umowę z Clearview AI na zakup technologii rozpoznawania twarzy

Jak poinformowało biuro krajowego komisarza ds. prywatności, kanadyjska policja nie będzie już więcej kupować oprogramowania do rozpoznawania twarzy od firmy Clearview AI. Wobec koncernu toczy się postepowania po tym, jak został on oskarżony o naruszanie prywatności.

Kanadyjski urząd ds. prywatności w lutym br. wszczął postępowanie wobec Clearview AI, po tym jak media doniosły, że firma nielegalnie i bez wcześniejszej zgody internautów, ściągnęła miliardy ich zdjęć z mediów społecznościowych i stron internetowych, po to żeby wykorzystać je do opracowania technologii rozpoznawania twarzy.

Urzędnicy z prowincji Quebec, Kolumbia Brytyjska i Alberta monitorują ponadto dotychczasowe wykorzystanie technologii biometrycznych przez Kanadyjską Królewską Policję Konną, która podpisała umowę z Clearview AI. Podobnie zresztą jak oddziały policji w dużych kanadyjskich miastach, w tym Toronto.

"Teraz najważniejszą kwestią jest usunięcie danych personalnych Kanadyjczyków, które oprogramowanie oferowane przez Clearview AI zdążyło do tej pory zgromadzić, i odcięcie firmy od dostępu do informacji o mieszkańcach kraju" - poinformowało w oświadczeniu biuro komisarza ds. prywatności.

Podobne postępowanie wobec Clearview AI toczy się również w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze w kwietniu br. firma zobowiązała się w sądzie w Illinois, że nie będzie już sprzedawała swojego oprogramowania prywatnym firmom. W maju amerykańska organizacja ACLU, walcząca o prawa obywateli, pozwała koncern, także przed sądem w Illinois, o naruszanie prywatności i łamanie prawa stanowego. Clearview AI oskarżone zostało też m.in. o sprzyjanie skrajnej prawicy i grupom nacjonalistycznym.

Stosowanie technologii rozpoznawania twarzy wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza po tym, jak okazało się, że system nie radzi sobie dobrze z rozpoznawaniem osób o innym niż biały kolorze skóry.



W ostatnich tygodniach głośno mówiło się o sprawie bezzasadnego aresztowania czarnoskórego mieszkańca Detroit, po tym jak system błędnie rozpoznał go jako winnego przestępstwa. Demokraci zaproponowali przepisy zabraniające stosowania technologii przez agencje rządowe, w tym policję. Technologii zakazały już m.in. Boston i San Francisco. Z kolei w ubiegłym tygodniu zrzeszająca naukowców i programistów międzynarodowa organizacja Association for Computing Machinery wezwała rządy i przedsiębiorców do tymczasowego zaprzestania stosowania tego typu oprogramowania.