Kanadyjskie Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegło przed rosyjskimi atakami

Kanadyjskie Centrum Cyberbezpieczeństwa ostrzegło w czwartek przed możliwymi atakami hakerów działających na zlecenie władz Rosji i zaleciło zwiększenie zabezpieczeń, szczególnie w odniesieniu do tzw. infrastruktury krytycznej .

Rządowe Centrum Cyberbezpieczeństwa działające w ramach Communications Security Establishment (CSE, wywiad elektroniczny) apeluje szczególnie do odpowiedzialnych za "sieci krytycznej infrastruktury".

Sugeruje, by zwiększyli czujność i polepszyli ochronę "przed zagrożeniami ze strony rosyjskich podmiotów działających na zlecenie rządu FR".

Zaleca stały monitoring sieci i przekazanie odpowiednich wytycznych personelowi IT.

Krytyczna infrastruktura, według definicji na stronie rządu Kanady, to pojęcie, które odnosi się do "procesów, systemów, budynków, technologii, sieci, zasobów i usług itp. o podstawowym znaczeniu dla zdrowia, bezpieczeństwa czy ekonomicznego dobrostanu Kanadyjczyków i skutecznego funkcjonowania rządu".

Centrum Cyberbezpieczeństwa "jest świadome zagranicznych zagrożeń, w tym działań podejmowanych przez podmioty rosyjskie, których celem jest krytyczna infrastruktura Kanady, operatorzy systemów, ich operacyjna i informatyczna technologia" - napisano w komunikacie.

Kanada przekazała operatorom systemów zalecenia analogiczne do działań podjętych w USA i Wielkiej Brytanii, a Centrum wskazało, że ostrzeżenie wystosowane przez partnerów amerykańskich wzywa do szczególnej uwagi w przypadku słabych punktów systemów, o których wiadomo, że były już testowane przez rosyjskie podmioty. Amerykanie przekazali też informację o stosowanych przez hakerów taktykach, technikach i procedurach.



Wśród konkretnych zaleceń dla kanadyjskich operatorów znalazło się odcięcie "krytycznych komponentów i usług", które mogą zostać uznane za pożądany cel ataku dla wrogich podmiotów. Inne zalecenie dotyczy sprawdzenia sprawności "ręcznych" narzędzi kontroli, umożliwiających np. wyłączanie i włączanie systemów bez pośrednictwa sieci komputerowej.

Zalecono stały monitoring sieci i przekazanie odpowiednich wytycznych personelowi IT, aktualizację systemów ochronnych i programów antywirusowych, wprowadzenie wielowarstwowych zabezpieczeń uwierzytelniania, sporządzenie kopii danych i backupów. "Przygotujcie plan reagowania na wypadek ataku, plan utrzymywania działalności i komunikacji, i bądźcie gotowi do ich użycia" - napisano w komunikacie, przypominając, by o wszystkich podejrzanych sytuacjach informować Centrum Cyberbezpieczeństwa.



Minister spraw zagranicznych Kanady zapowiedziała w czwartek podczas wizyty w Brukseli, że Kanada dołączy do decyzji swoich sojuszników w sprawie sankcji dla Rosji, szczególnie w odniesieniu do sektora finansowego, jeśli kraj ten podejmie dalsze działania naruszające suwerenność Ukrainy. Dodała, że Kanada odrzuca "fałszywą rosyjską narrację o tym, że Ukraina czy NATO są zagrożeniami". Joly podkreśliła, że Rosja "może wybrać poważny dialog lub szybkie, ostre konsekwencje".