Katowice staną się stolicą innowacyjnego przemysłu. Ruszyła rejestracja na TOOLEX

Rozpoczęła się rejestracja na Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX oraz towarzyszące mu konferencje: Nowy Przemysł 4.0 i Tech and Job.

Najnowsza edycja to kompleksowa prezentacja trendów, rynkowych nowości i technologii, zgodnych z koncepcją przemysłu 4.0. TOOLEX to również spotkania biznesowe decydentów w ramach licznych konferencji, warsztatów i pokazów. Podczas wydarzenia, które odbędzie się 4-6 października br. W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, zaprezentuje się ponad 100. wystawców.

TOOLEX to jedna z największych w Polsce imprez targowych, poświęcona głównie branży obrabiarek oraz narzędziowej. Podczas wydarzenia wystawcy prezentują najnowsze rozwiązania związane z technologią obróbki. 14. edycja zaplanowana na 4-6 października 2022 r. po raz pierwszy odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Ponadto targom TOOLEX będzie towarzyszyć szereg wydarzeń branżowych.

- Właśnie rozpoczęliśmy rejestrację na targi TOOLEX. Spodziewamy się bardzo dużego zainteresowania, ponieważ swój udział potwierdziło już ponad 100 wiodących producentów i firm - Agnieszka Miklas, dyrektor działu expo grupy PTWP, organizatora targów TOOLEX.

- Podczas trzydniowego wydarzenia zaplanowaliśmy również konferencje Nowy Przemysł 4.0 i Tech and Job - dodaje.

Jak zapewniają organizatorzy, kluczową wartością targów TOOLEX dla przedsiębiorców jest możliwość nawiązania nowych kontaktów, podtrzymanie dotychczasowych relacji oraz prezentacja nowoczesnych rozwiązań i usług.

- Zapraszamy wszystkich profesjonalistów, którzy poszukują innowacji i efektywnych rozwiązań na miarę przemysłu czwartej generacji, a także wszystkich zainteresowanych nowościami w branży przemysłowej - podsumowuje Agnieszka Miklas.

Rejestracja na targi TOOLEX jest dostępna na stronie: www.toolex.pl. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla osób związanych zawodowo z branżą obrabiarek i narzędziową. Rejestracja umożliwia uczestnictwo zarówno w targach, jak i w wydarzeniach towarzyszących.

Przemysł w najnowocześniejszym wydaniu

Integralną częścią targów TOOLEX są liczne wydarzenia skierowane do przedstawicieli polskiego przemysłu i gospodarki. W dniach 4-5 października odbędzie się konferencja Nowy Przemysł 4.0, podczas której będą omawiane zmiany, wyzwania i przyszłość przemysłu w Polsce, dotyczące przełomowych i futurystycznych technologii oraz ich zastosowania.

Jednym z jej elementów jest konkurs THE BEST OF INDUSTRY 4.0, który będzie się rozstrzygać w dwóch kategoriach: pierwsza – zakład produkcyjny, czyli gdzie najlepiej realizowane są w praktyce „fabryki przyszłości”, implementujące technologie Przemysłu 4.0; druga – wprowadzenie użytkowników na nowy, wyższy poziom innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wręczenie nagród, przyznanych przez eksperckie jury składające się z przedstawicieli najnowocześniejszych europejskich firm, odbędzie się podczas wieczornej gali 4 października.

5 października organizatorzy zapraszają także na konferencję „Tech and Job” podejmującą problematykę polskiego rynku pracy inżynierów i specjalistów. W jej ramach zostaną poruszone tematy dotyczące aktualnych problemów branży m.in.: migracji inżynierów, zagranicznych specjalistów, najbardziej poszukiwanych specjalności inżynierskich oraz tego, jak wykształcić inżyniera przyszłości.

Uzupełnieniem wydarzenia będzie sektor olejów, smarów i płynów technologicznych – OILexpo oraz Środowiskowe Seminarium Tribologów na temat tribologii w transporcie kolejowym, a także warsztaty automatyzacji w kontroli produkcji dotyczące skanowania 3D i automatyzacji tego procesu, organizowane przez firmę Lenso. 14. edycja Targów TOOLEX odbędzie się w dniach 4-6 października 2022 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

