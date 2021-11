Katowicki Szczyt Cyfrowy ONZ odbędzie się pod hasłem "Internet United"

Szczyt Cyfrowy ONZ, który rozpocznie się 6 grudnia w Katowicach, odbędzie się pod hasłem "Internet United" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. szczytu Krzysztof Szubert

W dniach 6-10 grudnia 2021 r. Polska będzie gospodarzem Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021.

Szczyt odbędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Będziemy rozmawiać o świecie cyfrowym, od legislacji zaczynając, poprzez dostępne technologie, aż po technologie przyszłe, takie jak komputery kwantowe czy komunikacja kwantowa. Jako że to szczyt organizowany pod egidą ONZ, będziemy mówić o tematach horyzontalnych, z szerszą perspektywą - powiedział pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021 Krzysztof Szubert.

"Za 26 dni rozpocznie się największe wydarzenie cyfrowe pod egidą ONZ, czyli Szczyt Cyfrowy ONZ - Forum Zarządzania Internetem. To już 16 edycja, staraliśmy się o to wydarzenie przez wiele lat, organizując lokalne edycje. Były one wysoko oceniane i w trakcie przygotowań do szczytu w Berlinie zapadła decyzja, że następne forum zostanie zorganizowane w Polsce. Myśl przewodnia szczytu to +Internet United+, czyli internet zjednoczony, dostępny dla wszystkich, który daje więcej możliwości. Ostatni rok pokazał, jak ważny jest internet, bez sieci nie mielibyśmy dostępu do wielu usług, nie moglibyśmy załatwić wielu spraw administracyjnych, pracować czy prowadzić biznesów" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ IGF 2021 Krzysztof Szubert.

300 różnego rodzaju debat i paneli

"Jesteśmy zaszczyceni, że możemy być partnerem takie wydarzenia. Mieliśmy okazję brać udział w szczycie w Berlinie, to było wydarzenie, w które zaangażowały się ważne osobistości, w tym sekretarz generalny ONZ, ale też wielu uczestników zaangażowanych w dyskusję o cyfrowej przyszłości" - powiedział dyrektor NASK Wojciech Pawlak.

Jak powiedział pełnomocnik RP ds. Szczytu Cyfrowego ONZ IGF 2021, szczyt potrwa przez cały tydzień, w trakcie którego zaplanowano ponad 300 różnego rodzaju debat i paneli.

"Będziemy rozmawiać o świecie cyfrowym, od legislacji zaczynając, poprzez dostępne technologie, aż po technologie przyszłe, takie jak komputery kwantowe czy komunikacja kwantowa. Jako że to szczyt organizowany pod egidą ONZ, będziemy mówić o tematach horyzontalnych, z szerszą perspektywą. My w Europie mówimy o sieciach 5G, 6G, o zwiększaniu przepustowości, tymczasem połowa świata nie ma dostępu do internetu. Światowe wyzwania są inne" - powiedział Krzysztof Szubert.

Dodał, że pierwszy dzień w całości został zaplanowany przez polską stronę.

"6 grudnia to +dzień zero+, czyli dzień, który jest w gestii gospodarza. Dostaliśmy wiele propozycji zgłoszonych przez polskich interesariuszy, wybraliśmy kilkanaście. Kulminacją będzie gala i koncert. 7 grudnia odbędzie się uroczyste otwarcie, wtedy odbędą się panele z udziałem osobistości z całego świata, a potem rozpocznie się już szczyt merytoryczny, który potrwa do 10 grudnia. Mamy zamiar przedstawić na zakończenie szczytu dokument pod roboczą nazwą +Katowice Protocol+, w którym chcemy pokazać konkluzje szczytu i kierunki, w jakich idziemy" - stwierdził Szubert.

Trwa rejestracja na wydarzenie

Zaapelował do osób chętnych do wzięcia udziału o rejestrację. Stwierdził, że do udziału w szczycie zarejestrowało się ponad 3 tys. osób, z czego 90 proc to rejestracje spoza Polski. Przypomniał także, że jednym z elementów programu jest "Szczyt Młodych", których celem jest zaangażowanie osób młodych, które w przyszłości będą zarządzać siecią.

"Ważną warstwą jest + Youth IGF Summit +, to jest jeden z elementów zaproponowanych przez Polskę, który spotkał się z dużym zainteresowaniem ONZ. W momencie rejestracji młode osoby i inne uczestnicy mogą zaznaczyć, czy chcą być aktywnym uczestnikiem dyskusji, branym pod uwagę jako panelista, a także w jakiej dziedzinie. Zależy nam na aktywnym uczestnictwie przedstawicieli Polski, zależy nam na tym, aby jaki najwięcej osób z Polski pojawiło się na scenie" - powiedział Szubert.

Dodał, że udział w szczycie jest bezpłatny, a na potrzeby szczytu przygotowany został specjalny bezpłatny bilet komunikacji miejskiej, dzięki któremu będzie można dotrzeć do MCK. Zapewnił, że wydarzenie będzie relacjonowane na bieżąco, a cały program jest dostępny na stronie igf2021.pl.