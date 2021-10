Kazachstan rezygnuje z cyfrowej suwerenności. Rosyjski GosTekh zastąpi kazaski eGov

Do niedawna Kazachstan szczycił się rozbudową krajowej platformy zapewniającej zdalny dostęp do usług publicznych. Cyfrowa inicjatywa miała być wizytówką nowoczesności republiki oraz jej przyjaznego podejścia do obywateli i przedsiębiorców. Dużym zaskoczeniem była więc nagła decyzja władz o zakończeniu rozpoczętego w 2006 r. projektu eGov w jego obecnym kształcie oraz przejście na rosyjską platformę GosTekh.