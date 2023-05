KE chce walczyć z nielegalnym retransmitowaniem w internecie wydarzeń sportowych

Komisja Europejska przyjęła zalecenie w sprawie sposobów zwalczania piractwa w internecie na skalę komercyjną w odniesieniu do wydarzeń sportowych i innych imprez na żywo, takich jak koncerty i występy teatralne.

KE wskazuje, że organizacja takich wydarzeń oraz ich transmisja na żywo wymagają znacznych inwestycji, a jednocześnie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

"Nieuprawnione retransmisje strumieniowe mogą spowodować znaczne uszczuplenie dochodów wykonawców, organizatorów wydarzeń i ich nadawców, a zatem zmniejszają rentowność usług oferowanych przez te podmioty" - podała.

KE chce szybkiego rozpatrywania zgłoszeń dotyczących imprez na żywo, w oparciu o akt o usługach cyfrowych. Podkreśla znaczenie pilnych działań ze strony dostawców usług hostingowych w celu zminimalizowania szkód, powodowanych nielegalną transmisją strumieniową.

W zaleceniu zachęca się do stosowania nakazów blokujących, dostosowanych do wydarzeń na żywo, a w przypadku imprez sportowych na żywo zachęca się państwa UE do przyznania organizatorom legitymacji procesowej do występowania o nakaz, jeżeli obecnie nie jest to możliwe.

Organizatorom i nadawcom wydarzeń sportowych i innych imprez na żywo zaleca się zwiększanie dostępności, przystępności cenowej i atrakcyjności ich ofert handlowych dla użytkowników końcowych w całej Unii. KE wzywa też państwa członkowskie do podnoszenia świadomości użytkowników na temat legalnych ofert korzystania z tego rodzaju treści oraz na temat kwestii piractwa wśród organów egzekwowania prawa.

KE zaleca też zacieśnienie współpracy między właściwymi organami krajowymi oraz między podmiotami praw, a pośrednikami w celu skuteczniejszego zwalczania zjawiska niedozwolonej retransmisji wydarzeń na żywo. Ważnym celem jest zapewnienie regularnej wymiany informacji między organami administracyjnymi na temat zastosowanych środków, związanych z nimi wyzwań i dobrych praktyk w zakresie zwalczania piractwa wydarzeń na żywo w internecie. Współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi jest ważna ze względu na charakter piractwa, które ma miejsce ponad granicami.

Z Brukseli Łukasz Osiński