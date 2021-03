KE: do 2030 roku 5G na wszystkich obszarach zaludnionych

Komisja Europejska przedstawiła we wtorek program "transformacji cyfrowej Europy". Zakłada on, że do 2030 roku co najmniej 80 proc. dorosłych mieszkańców Unii powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe, a wszystkie obszary zaludnione powinny zostać objęte siecią 5G.

Program zakłada też, że do 2030 roku wszystkie gospodarstwa domowe powinny mieć połączenie gigabitowe.

"Europa ma jedyną w swoim rodzaju szansę, aby odbudować się w lepszym stanie. Dzięki nowemu budżetowi wieloletniemu oraz Instrumentowi na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) zmobilizowaliśmy bezprecedensowe zasoby na inwestycje w transformację cyfrową. Pandemia pokazała, jak ważne są technologie i umiejętności cyfrowe, jeśli chodzi o pracę, naukę oraz interakcje, a także wykazała, w jakich obszarach musimy się poprawić. Musimy teraz urzeczywistnić tę cyfrową dekadę Europy, tak aby wszyscy obywatele i przedsiębiorstwa mieli dostęp do najkorzystniejszych możliwości, jakie oferuje świat cyfrowy. Przedstawiony dzisiaj cyfrowy kompas daje nam jasną wizję tego, jak to osiągnąć" - oznajmiła we wtorek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Plan zakłada, że do 2030 roku co najmniej 80 proc. wszystkich dorosłych powinno posiadać podstawowe umiejętności cyfrowe, zaś w zawodach informatycznych powinno być zatrudnionych 20 mln specjalistów, przy czym takie zawody powinno wykonywać coraz więcej kobiet. Wszystkie gospodarstwa domowe w UE do tego czasu powinny mieć połączenie gigabitowe, a wszystkie obszary zaludnione mają zostać objęte siecią 5G. Produkcja najnowocześniejszych i zrównoważonych półprzewodników w Europie powinna stanowić 20 proc. światowej produkcji. Za 9 lat trzy czwarte europejskich przedsiębiorstw ma korzystać z usług w chmurze, dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji. Do 2030 r. wszystkie kluczowe usługi publiczne powinny być dostępne online. Wszyscy obywatele będą mieli dostęp do swojej elektronicznej dokumentacji medycznej, a 80 proc. powinno korzystać z identyfikacji elektronicznej.

Żeby ten plan zrealizować Komisja ułatwi szybkie uruchamianie projektów obejmujących wiele krajów, które łączyłyby inwestycje z budżetu UE, państw członkowskich i przemysłu, w oparciu o RRF i inne fundusze UE. W swoich planach odbudowy i zwiększania odporności państwa członkowskie zobowiązały się przeznaczyć co najmniej 20 proc. środków na priorytety cyfrowe.

"Przyjęty dzisiaj komunikat jest początkiem pluralistycznego procesu. Wraz z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami będziemy dążyć do tego, by Europa stała się dostatnim, godnym zaufania i otwartym partnerem, którym chcemy być na świecie. Zapewnimy, byśmy wszyscy w pełni czerpali korzyści z dobrobytu wynikającego z integracyjnego społeczeństwa cyfrowego" - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej, prezentując plan wiceprzewodnicząca KE Margrethe Vestager.