KE i koncerny technologiczne o usuwaniu fake newsów ws. koronawirusa

Zapobieganie szerzeniu się w internecie fałszywych informacji o koronawirusie i chorobie Covid-19 było tematem środowych rozmów wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Very Jourowej z przedstawicielami koncernów technologicznych, jak Google, Facebook, Twitter i Microsoft.

Komisarz Jourova spotkała się w Brukseli z przedstawicielami firm-sygnatariuszy tzw. kodeksu postępowania, czyli dobrowolnego porozumienia, które przedsiębiorstwa z branży IT i Komisja przyjęły w maju 2016 roku w celu walki z szerzeniem się mowy nienawiści i dezinformacji w sieci. Podpisały je największe firmy technologiczne, w tym Facebook, Google, Twitter i Microsoft.

Środowe spotkanie dotyczyło rozprzestrzeniania się w sieci dezinformacji odnośnie koronawirusa. Wszystkie firmy przyznały, że odkryły na swoich platformach różnego rodzaju fałszywe informacje; najczęściej dotyczyły one nieprawdziwych metod leczenia choroby Covid-19, jak np. zachęcanie internautów do picia wybielacza w celu zabicia wirusa lub zakraplania sobie octu do nozdrzy.

Wielokrotnie pojawiały się również sensacyjne doniesienia o pochodzeniu wirusa i tempie jego rozprzestrzeniania się. Firmy technologiczne zapewniły, że aktywnie monitorują treści w sieci oraz blokują i usuwają fałszywe wpisy i materiały o epidemii, zastępując je rzetelnymi informacjami publikowanymi np. przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Zdaniem komisarz Jourovej jak dotąd platformy online podjęły odpowiednie kroki w kierunku usuwania fałszywych treści. Komisarz zaznaczyła jednak, że ważne jest, żeby te same narzędzia były stosowane we wszystkich państwach członkowskich, zwłaszcza jeśli chodzi o współpracę z lokalnymi władzami.

"Rozumiem, że konieczność pracy w wielu językach może opóźnić działania w niektórych krajach członkowskich, ale zachęcam platformy do jak najszybszego reagowania" - powiedziała w środę Jourova.

Komisarz zapowiedziała również, że UE będzie nadal monitorowała starania firm technologicznych w usuwaniu dezinformacji z ich serwisów.

"Przede wszystkim musimy lepiej zrozumieć skalę tego problemu i ryzyko, jaki on za sobą niesie w zakresie komunikacji na platformach internetowych" - dodała Jourova. Polityk zaapelowała także do firm, które nie podpisały kodeksu postępowania, o podjęcie kroków w celu usunięcia fałszywych doniesień o Covid-19 oraz zachęciła je, żeby dołączyły do inicjatywy.

Jourova zaprosiła przedstawicieli firm online na kolejne spotkanie za cztery tygodnie.