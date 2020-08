KE: skargi Facebooka i Microsoftu mogą zostać dołączone do postępowania ws. Apple'a

Skargi Facebooka i Microsoftu na to, że Apple blokuje w ramach App Store dostęp do ich aplikacji gamingowych, mogą i prawdopodobnie zostaną dołączone do prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania antytrustowego wobec firmy - podaje agencja Reutera.

Facebook i Microsoft zarzucają producentowi iPhone'ów przede wszystkim wykorzystywanie swojej pozycję do tłamsić konkurencję. Według agencji Komisja Europejska przyjrzy się skargom na Apple złożonym przez spółki i prawdopodobnie włączy je do wszczętego w czerwcu postępowania antymonopolowego względem koncernu z Cupertino.

W ubiegłym tygodniu należący do Marka Zuckerberga serwis społecznościowy poinformował KE, że Apple zgodził się na udostępnienie w App Store jego aplikacji gamingowej, ale jedynie w formie serwisu streamingowego, a nie platformy do gier. Oznacza, że użytkownicy mogą jedynie śledzić poczynania innych graczy, ale już nie wziąć w nich udziału. Dyrektor operacyjna koncernu Sheryl Sandberg powiedziała, że firma zmuszona została przez Apple'a do usunięcia funkcjonalności umożliwiającej udział w grze, bo w przeciwnym razie dostawca systemu iOS nie wyraziłby zgody na udostępnienie programu Facebook Gaming w swoim oficjalnym sklepie internetowym.

Z kolei Microsoft twierdzi, że Apple intencjonalnie odmawia użytkownikom korzystania z usług konkurencyjnych serwisów, takich jak np. Xbox Game Pass czy Project xCloud. "Apple znacznie bardziej restrykcyjnie traktuje aplikacje do gier, stosuje natomiast luźniejsze zasady wobec innych programów, nawet jeśli zawierają one treści interaktywne" - napisał koncern w oświadczeniu.

Apple odrzucił krytykę firm, tłumacząc, że takie same regulacje dotyczą wszystkich aplikacji udostępnianych za pośrednictwem platformy App Store. Według koncernu z Cupertino zasady te mają na celu ochronę użytkowników oraz zapewnienie uczciwych warunków dla deweloperów. Firma dodała, że np. należące do Sony serwisy Playstation Remote czy Valve SteamLink są bez problemu dostępne w App Store. Ponadto wg Apple'a deweloperzy mogą dotrzeć do zainteresowanych graczy korzystających z iPhone'ów np. za pośrednictwem firmowej wyszukiwarki Safari, w ramach której mogą np. zakładać sklepy internetowe i oferować dodatkowe usługi.

W czerwcu komisarz UE ds. cyfryzacji Margrethe Vestager poinformowała, że Komisja Europejska wszczęła dwa postępowania antytrustowe dotyczące Apple. Jedno z nich dotyczy zasad działania sklepu z oprogramowaniem App Store, drugie - systemu płatności Apple Pay.