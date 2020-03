KE uruchamia konsultacje w sprawie ograniczenia emisji do 2030 roku o 50 proc.

Komisja Europejska uruchomiła we wtorek konsultacje publiczne w sprawie zaostrzenia celu redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 rok. Obecnie ten cel wynosi 40 proc. Bruksela podkreśla, że nie zrezygnuje ze swoich ambicji klimatycznych przez koronawirusa .

Projekt prawa klimatycznego przedstawiony przez KE na początku marca zakłada, że we wrześniu zostanie zaprezentowany plan w sprawie zwiększenia celu redukcji emisji CO2 do 2030 roku do 50 proc. (z możliwością dojścia do minus 55 proc.) w porównaniu do poziomów z 1990 roku. Uruchomione we wtorek konsultacje mają dać szanse zainteresowanym stronom, a także obywatelom, na odniesienie się do tych pomysłów.

"Główny nacisk KE oczywiście położony jest na walkę z pandemią koronawirusa, ale jednocześnie kontynuujemy nasze prace przygotowawcze w sprawie priorytetów długoterminowych, takich jak Europejski Zielony Ład. Jak wiadomo jest on naszą strategią wzrostu, która będzie centralnym filarem odbudowy gospodarczej Europy" - powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli rzeczniczka KE Vivian Loonela.

KE zapowiedziała, że zaproponuje wprowadzenie nowego celu do prawa UE, najpierw poprzez zmianę ostatnio zaproponowanego europejskiego prawa klimatycznego, a następnie poprzez wnioski ustawodawcze dotyczące różnych sektorów.

Projekt nowego prawa klimatycznego jest elementem Europejskiego Zielonego Ładu, sztandarowego programu KE, który ma sprawić, że do 2050 roku Unia Europejska będzie neutralna klimatycznie.

KE podkreśla, że większe ambicje klimatyczne wymagają zaangażowania i działania we wszystkich sektorach gospodarki przez obywateli, władze i społeczeństwo obywatelskie. Nowy cel będzie wpływał na przepisy dotyczące efektywności energetycznej, energii odnawialnej, podziału wysiłków między państwa członkowskie i unijnego systemu handlu emisjami. Propozycje w tej sprawie mają się pojawić do lata 2021 roku.

Konsultacje społeczne prowadzone online dają możliwość wyrażenia opinii nie tylko na temat ambicji klimatycznych UE na 2030 rok, ale także działań sektorowych niezbędnych do osiągnięcia głębszych redukcji emisji. Konsultacje będą otwarte przez 12 tygodni od 31 marca do 23 czerwca 2020 roku.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka