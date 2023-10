KGHM podpisał z wojskiem list intencyjny dot. cyberbezpieczeństwa

Wspólne szkolenia z obszarów cyberbezpieczeństwa i IT zakłada podpisany we wtorek przez KGHM i Wojska Obrony Cyberprzestrzeni list intencyjny. Projekt koordynować będzie Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji (COPI), wyspecjalizowany oddział miedziowej spółki.

Prezes KGHM Polska Miedź Tomasz Zdzikot podkreślił, że Wojsko Polskie jest w system cyberbezpieczeństwa instytucją kluczową. "Współpraca na tym polu to dla KGHM możliwość wzmacniania systemu zdolnego po przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom w sieci i nie tylko. Liczymy na bliską współpracę naszych specjalistów z wojskowymi ekspertami" - powiedział Zdzikot, cytowany w komunikacie miedziowej spółki.

Dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni gen. dywizji Karol Molenda zwrócił z kolei uwagę, że współpraca w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest kluczowa w zwalczaniu coraz bardziej zaawansowanych cyberataków. "Organizacje, instytucje rządowe, korporacje i służby muszą wymieniać informacje o zagrożeniach i najlepszych praktykach, aby skutecznie bronić się przed cyberatakami" - powiedział generał.

W liście intencyjnym wskazano na współpracę MON oraz KGHM na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa cyberprzestrzeni w kraju. "Strony będą wymieniać się doświadczeniami i wiedzą z zakresu cyberbezpieczeństwa. Planowane są m.in. działania promocyjne dotyczące tego tematu oraz wspólne projekty związane z bezpieczeństwem" - napisano w komunikacie. W planach są również wspólne szkolenia z zakresu reagowania na incydenty oraz analizy dotyczące działań związanych z cyberbezpieczeństwem.

Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to specjalistyczny komponent sił zbrojnych odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w tzw. domenie operacyjnej jaką jest - obok wody, lądu, powietrza i przestrzeni kosmicznej - także cyberprzestrzeń. WOC ma zdolności do realizowania pełnego spektrum działań - od obronnych, przez rozpoznawcze po ofensywne. DKWOC odpowiada w resorcie obrony narodowej za obszary związane z kryptologią, cyberbezpieczeństwem oraz budową i eksploatacją systemów IT.